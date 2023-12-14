Макрон, Шольц та Мішель їдуть снідати з Орбаном. Будуть переконувати його щодо України

Президент Європейської ради й очільники урядів Франції та Німеччини намагатимуться переконати Орбана змінити думку щодо тих рішень, які він не хоче погоджувати

Емманюель Макрон та Олаф Шольц (Фото: EPA)

Президент Європейської ради Шарль Мішель, президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц зберуться на робочий сніданок з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном, який погрожує заблокувати низку важливих рішень саміту. Про це повідомило видання Politico.

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Коментуючи саміт лідерів країн-членів ЄС, лідер німецьких соціал-демократів у Європарламенті Єнс Ґайєр заявив, що завдяки Орбану російський диктатор Володимир Путін "також сидить за столом переговорів на вищому рівні", цитують його журналісти.

У зв'язку з загостренням ситуації із початком переговорів щодо вступу України до ЄС, Мішель, Макрон та Шольц зустрінуться з Орбаном, щоб переконати його.

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Видання нагадує, що 13 грудня президент Мішель зустрівся з Шольцом та Урсулою фон дер Ляєн, щоб узгодити "спільну лінію" перед самітом.

10 листопада 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в країни є "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не має бути.

Пізніше він пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.

6 грудня партія угорського прем'єра Фідес подала до парламенту резолюцію із закликом не підтримувати початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

12 грудня представники угорської громади Закарпаття звернулися до Орбана та президента Європейської ради Мішеля з проханням допустити Україну до переговорів про вступ до ЄС.

11 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вперше з початку великої війни зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто. Глава МЗС розповів, що на саміті Європейської ради, який відбудеться 14-15 грудня, західні лідери розглянуть чотири питання, пов'язані з Україною та її євроінтеграцією.

14 грудня Кулеба провів розмову з новим міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Однією з тем обговорень стали вступні переговори України з ЄС.

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