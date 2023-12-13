Зеленський про розмову з Орбаном: Нехай назве хоч одну причину не приймати нас до ЄС

Зеленський запропонував Орбану назвати хоча б одну причину, через яку Україна не може бути прийнята до Євросоюзу, і тепер "чекає на відповідь"

Фото - Офіс президента

У розмові з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном президент Володимир Зеленський запропонував йому назвати хоча б одну причину, через яку Україна не може бути прийнята до Євросоюзу, і тепер "чекає на відповідь". Про це президент сказав на пресконференції за підсумками саміту держав Північної Європи.

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Зеленському поставили питання про його зустріч із Орбаном під час візиту до Аргентини та про мотиви, якими керується прем'єр Угорщини, коли блокує допомогу ЄС Україні та початок переговорів щодо її прийняття до Євросоюзу.

"Передусім я не можу сказати, що це була особиста зустріч, спеціально запланована. У нас був діалог, це правда", – відповів президент.

Зеленський сказав, що, на його думку, Угорщина не має жодної причини блокувати прийняття України до Євросоюзу, тому він попросив Орбана "назвати хоча б одну причину" для цього.

"Не три, не п'ять, не десять. Нехай назве мені одну причину. І я чекаю на відповідь", – сказав президент.

Він також наголосив на бажанні "організувати конструктивну зустріч наших держав", тому що "потрібно розмовляти, вирішувати проблеми".

7 листопада радник Орбана заявив, що Угорщина блокуватиме початок переговорів щодо вступу України до ЄС, оскільки вимагає скасування українського закону про мову.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене у грудні на саміті ЄС, це рішення вимагає одностайного схвалення всіх 27 країн-членів.

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