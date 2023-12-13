Зеленский о разговоре с Орбаном: Пусть назовет хоть одну причину не принимать нас в ЕС

Зеленский предложил Орбану назвать хотя бы одну причину, по которой Украина не может быть принята в Евросоюз, и теперь "ждет ответа"

Фото - Офис президента

В разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном президент Владимир Зеленский предложил ему назвать хотя бы одну причину, по которой Украина не может быть принята в Евросоюз, и теперь "ждет ответа". Об этом президент сказал на пресс-конференции по итогам саммита государств Северной Европы.

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Зеленскому задали вопрос о его встрече с Орбаном во время визита в Аргентину и о мотивах, которыми руководствуется премьер Венгрии, когда блокирует помощь ЕС Украине и начало переговоров о ее принятии в Евросоюз.

"Прежде всего я не могу сказать, что это была личная встреча, специально запланированная. У нас был диалог, это правда", – ответил президент.

Зеленский сказал, что, по его мнению, у Венгрии нет ни одной причины блокировать принятие Украины в Евросоюз, поэтому он попросил Орбана "назвать хотя бы одну причину" для этого.

"Не три, не пять, не десять. Пусть назовет мне одну причину. И я жду ответа", – сказал президент.

Он также подчеркнул желание "организовать конструктивную встречу наших государств", потому что "нужно разговаривать, решать проблемы".

7 ноября советник Орбана заявил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.

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