Президент Владимир Зеленский в гостевой ложе парламента Аргентины столкнулся и кратко поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Момент их беседы попал на видео официального YouTube-канала Сената Аргентины.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Содержание разговора Зеленского и Орбана неизвестно, в официальной информации Офиса президента упомянуто только то, что президент "неформально пообщался с главами государств и правительств иностранных государств".

На фотографии с официального сайта видно, что Зеленского посадили в гостевой ложе достаточно близко от Орбана.

Фото – Офис президента

На сайте президента также опубликованы несколько ракурсов беседы Зеленского с Орбаном.

Фото – Офис президента

Фото – Офис президента

Фото – Офис президента

Фото – Офис президента

Зеленский принимает участие в инаугурации новоизбранного аргентинского президента Хавьера Милея, который предложил ему провести в Аргентине мирный саммит со странами Латинской Америки для обсуждения войны РФ против Украины.

Ранее сегодня Зеленский провел встречи с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора, которые приехали на инаугурацию нового президента Аргентины.

7 ноября советник Орбана заявил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.

Читайте также: Партия Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров о вступлении Украины в Евросоюз