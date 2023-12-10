Зеленский столкнулся и кратко поговорил с Орбаном в парламенте Аргентины – видео, фото
Президент Владимир Зеленский в гостевой ложе парламента Аргентины столкнулся и кратко поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Момент их беседы попал на видео официального YouTube-канала Сената Аргентины.
Содержание разговора Зеленского и Орбана неизвестно, в официальной информации Офиса президента упомянуто только то, что президент "неформально пообщался с главами государств и правительств иностранных государств".
На фотографии с официального сайта видно, что Зеленского посадили в гостевой ложе достаточно близко от Орбана.
На сайте президента также опубликованы несколько ракурсов беседы Зеленского с Орбаном.
Зеленский принимает участие в инаугурации новоизбранного аргентинского президента Хавьера Милея, который предложил ему провести в Аргентине мирный саммит со странами Латинской Америки для обсуждения войны РФ против Украины.
Ранее сегодня Зеленский провел встречи с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора, которые приехали на инаугурацию нового президента Аргентины.
- 7 ноября советник Орбана заявил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.
- 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.
- Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.
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