Новий президент Аргентини Мілей запросив Зеленського до себе. Пропонує саміт щодо війни

Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей запросив до своєї країни президента Володимира Зеленського для проведення мирного саміту. Про це повідомила його представниця Діана Мондіно, цитує Deutsche Welle.

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За її словами, Мілей запропонував Зеленському провести в Аргентині мирний саміт із країнами Латинської Америки щодо війни РФ проти України.

Вона зазначила, що Буенос-Айрес зацікавлений в організації такої зустрічі.

"Ми пропонуємо стати штаб-квартирою, якщо це буде доречно", — заявила Мондіно.

Раніше Зеленський провів телефонну розмову з новообраним аргентинським колегою, запросивши його в Україну.

Мілей набрав 55,8% голосів проти 44,2% у міністра економіки Серджіо Масси з лівоцентристського уряду, Масса визнав свою поразку на виборах.

Новий президент Аргентини назвав Китай "убивчим", папу римського Франциска "брудним лівим", а питання зміни клімату – "соціалістичною містифікацією".

Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив з позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.

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