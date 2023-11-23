Новий президент Аргентини Мілей запросив Зеленського до себе. Пропонує саміт щодо війни
23.11.2023, 16:19
Хав'єр Мілей (Фото: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI)
Новий президент Аргентини Хав'єр Мілей запросив до своєї країни президента Володимира Зеленського для проведення мирного саміту. Про це повідомила його представниця Діана Мондіно, цитує Deutsche Welle.
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За її словами, Мілей запропонував Зеленському провести в Аргентині мирний саміт із країнами Латинської Америки щодо війни РФ проти України.
Вона зазначила, що Буенос-Айрес зацікавлений в організації такої зустрічі.
"Ми пропонуємо стати штаб-квартирою, якщо це буде доречно", — заявила Мондіно.
Раніше Зеленський провів телефонну розмову з новообраним аргентинським колегою, запросивши його в Україну.
- Мілей набрав 55,8% голосів проти 44,2% у міністра економіки Серджіо Масси з лівоцентристського уряду, Масса визнав свою поразку на виборах.
- Новий президент Аргентини назвав Китай "убивчим", папу римського Франциска "брудним лівим", а питання зміни клімату – "соціалістичною містифікацією".
- Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив з позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.
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