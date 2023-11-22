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Зеленський зателефонував новому президенту Аргентини та запросив його до України

Этот материал также доступен на русском
22.11.2023, 22:38
Зеленський зателефонував новому президенту Аргентини та запросив його до України - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраним аргентинським колегою Хав'єром Мілеєм, у підсумку запросивши його до України. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський привітав Мілея з перемогою у президентських виборах і подякував йому за те, що той із перших днів великої війни незмінно підтримує Україну.

"Я вдячний вам за те, що ви не намагалися балансувати між добром і злом та одразу рішуче заявили про свою підтримку України. Українці все це бачили. І ми вам дуже вдячні за це", – сказав глава держави.

Президент запросив Аргентину продовжити участь в імплементації Формули миру, зокрема направити свого представника на наступну зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників.

Самого Мілея Зеленський запросив відвідати Україну.

  • Мілей набрав 55,8% голосів проти 44,2% у міністра економіки Серджіо Масси із лівоцентристського уряду, Масса вже визнав свою поразку на виборах.

  • Новий президент Аргентини назвав Китай "вбивчим", папу римського Франциска "брудним лівим", а питання зміни клімату – "соціалістичною містифікацією".

  • Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив із значком у вигляді українського прапора на костюмі.

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Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийаргентинаХав'єр Мілей
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