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Зеленский позвонил новому президенту Аргентины и пригласил его в Украину

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 22:38
Зеленский позвонил новому президенту Аргентины и пригласил его в Украину - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным аргентинским коллегой Хавьером Милеем, в итоге пригласив его в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поздравил Милея с победой в президентских выборах и поблагодарил его за то, что тот с первых дней большой войны неизменно поддерживает Украину.

"Я благодарен вам за то, что вы не пытались балансировать между добром и злом, и сразу решительно заявили о своей поддержке Украины. Украинцы все это видели. И мы вам очень благодарны за это", – сказал глава государства.

Президент пригласил Аргентину продолжить участие в имплементации Формулы мира, в частности направить своего представителя на следующую встречу советников по национальной безопасности и политических советников.

Самого Милея Зеленский пригласил посетить Украину.

  • Милей набрал 55,8% голосов против 44,2% у министра экономики Серджио Массы из левоцентристского правительства, Масса уже признал свое поражение на выборах.
  • Новый президент Аргентины назвал Китай "убийственным", папу римского Франциска "грязным левым", а вопрос изменения климата – "социалистической мистификацией".
  • Политик выступал с заявлениями в поддержку Украины в войне против России и ходил со значком в виде украинского флага на костюме.

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Милана Головань
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Владимир ЗеленскийАргентинаХавьер Милей
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