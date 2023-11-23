UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новый президент Аргентины Милей пригласил Зеленского к себе. Предлагает саммит по войне

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2023, 16:19
Новый президент Аргентины Милей пригласил Зеленского к себе. Предлагает саммит по войне - Фото
Хавьер Милей (Фото: EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI)

Новый президент Аргентины Хавьер Милей пригласил в свою страну президента Владимира Зеленского для проведения мирного саммита. Об этом сообщила его представитель Диана Мондино, цитирует ее Deutsche Welle.

По ее словам, Милей предложил Зеленскому провести в Аргентине мирный саммит со странами Латинской Америки по вопросу войны РФ против Украины.

Она отметила, что Буэнос-Айрес заинтересован в организации подобной встречи.

"Мы предлагаем стать штаб-квартирой, если это будет уместно", — заявила Мондино.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным аргентинским коллегой, в итоге пригласив его в Украину.

  • Милей набрал 55,8% голосов против 44,2% у министра экономики Серджио Массы из левоцентристского правительства, Масса признал свое поражение на выборах.
  • Новый президент Аргентины назвал Китай "убийственным", папу римского Франциска "грязным левым", а вопрос изменения климата – "социалистической мистификацией".
  • Политик выступал с заявлениями в поддержку Украины в войне против России и ходил со значком в виде украинского флага на костюме.

Читайте также: Чудак с бензопилой. Что даст Украине новый президент Аргентины

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир ЗеленскийвойнапереговорыАргентинаХавьер Милей

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 