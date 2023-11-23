Новый президент Аргентины Милей пригласил Зеленского к себе. Предлагает саммит по войне

Новый президент Аргентины Хавьер Милей пригласил в свою страну президента Владимира Зеленского для проведения мирного саммита. Об этом сообщила его представитель Диана Мондино, цитирует ее Deutsche Welle.

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По ее словам, Милей предложил Зеленскому провести в Аргентине мирный саммит со странами Латинской Америки по вопросу войны РФ против Украины.

Она отметила, что Буэнос-Айрес заинтересован в организации подобной встречи.

"Мы предлагаем стать штаб-квартирой, если это будет уместно", — заявила Мондино.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным аргентинским коллегой, в итоге пригласив его в Украину.

Милей набрал 55,8% голосов против 44,2% у министра экономики Серджио Массы из левоцентристского правительства, Масса признал свое поражение на выборах.

Новый президент Аргентины назвал Китай "убийственным", папу римского Франциска "грязным левым", а вопрос изменения климата – "социалистической мистификацией".

Политик выступал с заявлениями в поддержку Украины в войне против России и ходил со значком в виде украинского флага на костюме.

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