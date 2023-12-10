Президент Володимир Зеленський у гостьовій ложі парламенту Аргентини зіткнувся і коротко поговорив із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Момент їхньої розмови потрапив на відео офіційного YouTube-каналу Сенату Аргентини.

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Зміст розмови Зеленського та Орбана невідомий, в офіційній інформації Офісу президента згадано лише те, що президент "неформально поспілкувався з главами держав та урядів іноземних країн".

На фотографії з офіційного сайту видно, що Зеленського посадили у гостьову ложу досить близько від Орбана.

Фото – Офіс президента

На сайті президента також опубліковано кілька ракурсів бесіди Зеленського з Орбаном.

Фото – Офіс президента

Фото – Офіс президента

Фото – Офіс президента

Фото – Офіс президента

Зеленський бере участь в інавгурації новообраного аргентинського президента Хав'єра Мілея, який запропонував провести в Аргентині мирний саміт із країнами Латинської Америки для обговорення війни РФ проти України.

Раніше сьогодні Зеленський провів зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору, які приїхали на інавгурацію нового президента Аргентини.

7 листопада радник Орбана заявив, що Угорщина блокуватиме початок переговорів щодо вступу України до ЄС, оскільки вимагає скасування українського закону про мову.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути розв'язане у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів.

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