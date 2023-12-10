Зеленський у Латинській Америці зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору

Зеленський провів зустрічі з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору, які приїхали на інавгурацію нового президента Аргентини

Володимир Зеленський та Даніель Нобоа (Фото - Офіс президента)

Під час візиту до Аргентини президент Володимир Зеленський провів зустрічі з президентом Парагваю Сантьяго Пенья, президентом Уругваю Луїсом Лакал'є Поу та президентом Еквадору Даніелем Нобоа. Про це повідомляє Офіс президента.

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Як сказано в офіційному повідомленні, Зеленський подякував президентам за підтримку України в рамках міжнародних організацій та запросив до активної участі в імплементації української "формули миру" тим, хто цього ще не зробив.

Він також висловив сподівання, що у наступній зустрічі радників для обговорення способів досягнення миру, яка відбудеться у січні 2024 року, братимуть участь "якнайбільше країн Латинської Америки".

Лідери країн також обговорювали напрями двосторонньої співпраці.

9 грудня повідомлялося, що Зеленський сьогодні, 10 грудня, візьме участь в інавгурації новообраного аргентинського президента Хав'єра Мілея, який запропонував йому провести в Аргентині мирний саміт із країнами Латинської Америки для обговорення війни РФ проти України.

Дорогою Зеленський вперше зустрівся з прем'єром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою.

На президентських виборах Мілей набрав 55,8% голосів проти 44,2% у міністра економіки Серхіо Маси із лівоцентристського уряду.

Новий президент Аргентини назвав Китай "вбивчим", папу римського Франциска – "брудним лівим", а питання зміни клімату – "соціалістичною містифікацією".

Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив із позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.

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