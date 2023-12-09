Зеленський летить на інавгурацію президента Аргентини. Дорогою зустрівся з прем'єром Кабо-Верде

23 листопада президент Мілей запропонував Зеленському провести в Аргентині мирний саміт із країнами Латинської Америки щодо війни РФ проти України

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський долучиться до церемонії інавгурації новообраного аргентинського колеги Хав'єра Мілея 10 грудня. Дорогою до країни Латинської Америки глава держави вперше зустрівся з прем'єром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою, передає пресслужба Офісу президента.

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Зеленський запросив прем'єра Кабо-Верде долучитися до роботи з імплементації формули миру та подякував йому за незмінну позицію щодо суверенності та незалежності України.

Крім того, лідери приділили увагу активізації відносин України з країнами Африки, посиленню взаємодії шляхом участі у міжнародних форумах, а також узгодили графік двосторонніх контактів на найближчу перспективу.

23 листопада аргентинський президент Мілей запропонував Зеленському провести в Аргентині мирний саміт із країнами Латинської Америки щодо війни РФ проти України.

Раніше Зеленський провів з Мілеєм телефонну розмову та запросив його в Україну.

Мілей набрав 55,8% голосів проти 44,2% у міністра економіки Серхіо Масси з лівоцентристського уряду, Масса визнав свою поразку на виборах.

Новий президент Аргентини назвав Китай "убивчим", папу римського Франциска — "брудним лівим", а питання зміни клімату – "соціалістичною містифікацією".

Політик виступав із заявами на підтримку України у війні проти Росії та ходив з позначкою у вигляді українського прапора на костюмі.

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