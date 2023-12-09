Зеленский летит на инаугурацию президента Аргентины. Встретился с премьером Кабо-Верде

23 ноября президент Милей предложил Зеленскому провести в Аргентине мирный саммит со странами Латинской Америки по войне РФ против Украины

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский присоединится к церемонии инаугурации новоизбранного аргентинского коллеги Хавьера Милея 10 декабря. По дороге в страну Латинской Америки глава государства впервые встретился с премьером Республики Кабо-Верде Жозе Улиссешем Коррея-и-Силвой, передает пресс-служба Офиса президента.

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Зеленский пригласил премьера Кабо-Верде присоединиться к работе по имплементации формулы мира и поблагодарил его за неизменную позицию по суверенности и независимости Украины.

Кроме того, лидеры уделили внимание активизации отношений Украины со странами Африки, усилению взаимодействия посредством участия в международных форумах, а также согласовали график двусторонних контактов на ближайшую перспективу.

23 ноября аргентинский президент Милей предложил Зеленскому провести в Аргентине мирный саммит со странами Латинской Америки по поводу войны РФ против Украины.

Ранее Зеленский провел с Милеем телефонный разговор и пригласил его в Украину.

Милей набрал 55,8% голосов против 44,2% у министра экономики Серхио Массы из левоцентристского правительства, Масса признал свое поражение на выборах.

Новый президент Аргентины назвал Китай "убийственным", папу римского Франциска — "грязным левым", а вопрос изменения климата – "социалистической мистификацией".

Политик выступал с заявлениями в поддержку Украины в войне против России и ходил со значком в виде украинского флага на костюме.

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