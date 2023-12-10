Зеленский в Латинской Америке встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора

Зеленский провел встречи с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора, которые приехали на инаугурацию нового президента Аргентины

Владимир Зеленский и Даниэль Нобоа (Фото - Офис президента)

В ходе визита в Аргентину президент Владимир Зеленский провел встречи с президентом Парагвая Сантьяго Пенья, президентом Уругвая Луисом Лакалье Поу и президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. Об этом сообщает Офис президента.

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Как сказано в официальном сообщении, Зеленский поблагодарил президентов за поддержку Украины в рамках международных организаций и пригласил к активному участию в имплементации украинской "формулы мира" тех, кто еще этого не сделал.

Он также выразил надежду, что в следующей встрече советников для обсуждения способов достижения мира, которая состоится в январе 2024 года, будут участвовать "как можно больше стран Латинской Америки".

Лидеры стран также обсуждали направления двустороннего сотрудничества.

9 декабря сообщалось, что Зеленский сегодня, 10 декабря, примет участие в инаугурации новоизбранного аргентинского президента Хавьера Милея, который предложил ему провести в Аргентине мирный саммит со странами Латинской Америки для обсуждения войны РФ против Украины.

По дороге Зеленский впервые встретился с премьером Республики Кабо-Верде Жозе Улиссешем Коррея-и-Силвой.

На президентских выборах Милей набрал 55,8% голосов против 44,2% у министра экономики Серхио Массы из левоцентристского правительства.

Новый президент Аргентины назвал Китай "убийственным", папу римского Франциска — "грязным левым", а вопрос изменения климата – "социалистической мистификацией".

Политик выступал с заявлениями в поддержку Украины в войне против России и ходил со значком в виде украинского флага на костюме.

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