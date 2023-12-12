Угорці Закарпаття звернулися до Орбана. Просять не блокувати переговори щодо вступу України в ЄС

Угорська громада Закарпаття заявила у зверненні до Орбана, що Україна продовжує впроваджувати реформи

Віктор Орбан (Фото: EPA/Szilard Koszticsak)

Представники угорської громади Закарпаття звернулися до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та президента Європейської ради Шарля Мішеля з проханням допустити Україну до переговорів про вступ до Європейського Союзу. Відповідний документ опублікувала Демократична спільнота угорців України.

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У зверненні йдеться, що закарпатські угорці просять підтримати рішення про відкриття переговорів про членство України в ЄС, ухвалення якого заплановано на 14-15 грудня.

Зазначається, що Україна у 2023 році показала прогрес у виконанні вимог Європейської комісії щодо прав національних меншин.

"Новий законопроєкт, ухвалений українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується нашою підтримкою. Водночас сподіваємося, що всі норми ухвалені у зазначеному законі будуть імплементовані до нормативних документів законодавства з урахуванням усіх пропозицій, які були надані організаціями закарпатських угорців. Цей крок важливий для підтвердження прихильності України до зміцнення прав людей різних національностей на території всієї країни та на Закарпатті зокрема", — сказано в документі.

Представники угорців закликали всіх лідерів країн ЄС продовжувати підтримувати євроінтеграцію України.

"Ми віримо, що Україна заслуговує на підтримку її зусиль у цьому напрямку. Навіть під час повномасштабного вторгнення РФ Україна продовжує здійснювати необхідні реформи й залишається вірною своїм євроінтеграційним цінностям. Ми вдячні за вашу увагу до цього питання і сподіваємося на позитивне рішення", – резюмували у заяві.

7 листопада радник Орбана заявив, що Угорщина блокуватиме початок переговорів щодо вступу України до ЄС, оскільки вимагає скасування українського закону про мову.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути вирішене у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів.

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