Венгры Закарпатья обратились к Орбану. Просят не блокировать переговоры о вступление в ЕС

Виктор Орбан (Фото: EPA/Szilard Koszticsak)

Представители венгерской громады Закарпатья обратились к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой допустить Украину к переговорам о вступлении в Европейский Союз. Соответствующий документ опубликовала Демократическое сообщество венгров Украины.

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В обращении сказано, что закарпатские венгры просят поддержать решение об открытии переговоров о членстве Украины в ЕС, принятие которого запланировано на 14-15 декабря.

Отмечается, что Украина в 2023 году показала прогресс в выполнении требований Европейской комиссии о правах национальных меньшинств.

"Новый законопроект, принятый украинским парламентом, существенно отражает интересы национальных меньшинств и пользуется нашей поддержкой. В то же время надеемся, что все нормы принятые в указанном законе, будут имплементированы в нормативные документы законодательства с учетом всех предложений, которые были предоставлены организациями закарпатских венгров. Этот шаг важен для подтверждения приверженности Украины укреплению прав людей разных национальностей на территории всей страны и на Закарпатье в частности", — сказано в документе.

Представители венгров призвали всех лидер стран ЕС продолжать поддерживать евроинтеграцию Украины.

"Мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении. Даже при полномасштабном вторжении РФ Украина продолжает осуществлять необходимые реформы и остается верной своим евроинтеграционным ценностям. Мы благодарны за ваше внимание к этому вопросу и надеемся на положительное решение", — резюмировали в заявлении.

7 ноября советник Орбана заявил, что Венгрия будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку требует отмены украинского закона о языке.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.

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