"Слабкість до поганих хлопців". У Макрона пояснили його часті переговори з диктаторами — Politico

Президент Франції сподівається, що за вечерею в Парижі вони з прем'єром Угорщини зможуть досягти компромісу до наступного тижня щодо вступу України в ЄС

Емманюель Макрон та Віктор Орбан (Фото: EPA)

Видання Politico із посиланням на численних дипломатів зазначило, що президент Франції Емманюель Макрон оптимістично налаштований щодо можливості переконати прем’єра Угорщини Віктора Орбана змінити його позицію щодо підтримки України до саміту лідерів ЄС 14-15 грудня.

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Президент Франції Макрон запросив угорського прем’єр-міністра Орбана на зустріч у Парижі наприкінці цього тижня для спільного пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС.

"Ми досягли стану, коли думка, що Орбан просто просить більше грошей, є "оптимістичною", – сказав високопоставлений дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним, як і інші співрозмовники.

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За даними видання, європейські дипломати розходяться в думках щодо того, чи справді угорський лідер має намір зірвати підтримку України, чи він просто намагається шантажувати Брюссель.

У той час як деякі дипломати й посадовці ЄС вже планують обхідні шляхи або намагаються протистояти негативним публікаціям у пресі, які можуть з'явитися після провалу Європейської Ради наступного тижня, інші зберігають оптимізм, що вони знайдуть вихід із ситуації, йдеться у публікації. Politico зазначило, що Макрон належить до останньої групи.

Французький президент, за даними видання, сподівається, що за вечерею в Парижі вони з Орбаном зможуть досягти компромісу до наступного тижня.

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"Угорці займають жорстку позицію, вони нарощують переговорні важелі. Якщо вони це роблять, то для того, щоб дати Віктору Орбану більше можливостей для переговорів... Зараз ми входимо в більш активну фазу переговорів, із переговорами на вищому рівні [між Орбаном і Макроном]", – сказав французький дипломат.

Інший співрозмовник зазначив, що дії Угорщини "мають сенс тільки у тому випадку, якщо вона намагається знайти вихід". На думку кількох французьких чиновників, рішення Орбана прийняти запрошення розділити хліб із Макроном саме по собі є позитивним знаком.

Однак, у Politico зазначили, що запропонована вечеря також викликала критику.

"Він продовжує намагатися і продовжує зазнавати невдач. Він пробував це з Трампом, потім із Путіним, і пробує з Орбаном. Вони продовжують годувати монстра і дивуються, чому він повертається більшим і просить більше", – сказав інший дипломат ЄС, додавши, що ціною цих останніх особливих відносин стали поступки Орбану, які послабили ЄС.

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За даними видання, один зі співрозмовників визнав, що "Макрон має слабкість до поганих хлопчиків. Це кидає йому інтелектуальний виклик".

Politico зазначило, що один високопоставлений чиновник ЄС впевнений, що шляхи до угоди все ще існують.

"Кожна дія, яку я бачив досі від прем'єр-міністра Орбана, завжди була продуманою, і у нього завжди був вихід", – додав він.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.

10 листопада Орбан заявив, що в Угорщини "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не повинно бути.

22 листопада Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.

6 грудня партія Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України у Євросоюз.

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