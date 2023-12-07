"Слабость к плохим парням". У Макрона объяснили частые переговоры с диктаторами – Politico

Президент Франции надеется, что за ужином в Париже они с премьером Венгрии смогут достичь компромисса до следующей недели по вступлению Украины в ЕС

Эмманюэль Макрон и Виктор Орбан (Фото: EPA)

Издание Politico со ссылкой на многочисленных дипломатов отметило, что президент Франции Эмманюэль Макрон оптимистично настроен по возможности убедить премьера Венгрии Виктора Орбана изменить его позицию по поддержке Украины к саммиту лидеров ЕС 14-15 декабря.

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Президент Франции Макрон пригласил венгерского премьер-министра Орбана на встречу в Париже в конце этой недели для совместного поиска компромисса о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

"Мы достигли состояния, когда мнение, что Орбан просто просит больше денег, является "оптимистичным", – сказал высокопоставленный дипломат ЕС, пожелавший остаться анонимным, как и другие собеседники.

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По данным издания, европейские дипломаты расходятся во мнениях относительно того, действительно ли венгерский лидер намерен сорвать поддержку Украины или он просто пытается шантажировать Брюссель.

В то время как некоторые дипломаты и чиновники ЕС уже планируют обходные пути или пытаются противостоять негативным публикациям в прессе, которые могут появиться после провала Европейского Совета на следующей неделе, другие сохраняют оптимизм, что они найдут выход из ситуации, говорится в публикации. Politico отметило, что Макрон относится к последней группе.

Французский президент, по данным издания, надеется, что за ужином в Париже они с Орбаном смогут достичь компромисса до следующей недели.

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"Венгры занимают жесткую позицию, они наращивают переговорные рычаги. Если они это делают, то для того, чтобы дать Виктору Орбану больше возможностей для переговоров... Сейчас мы входим в более активную фазу переговоров, с переговорами на высшем уровне [между Орбаном и Макроном]", – сказал французский дипломат.

Другой собеседник отметил, что действия Венгрии "имеют смысл только в том случае, если она пытается найти выход". По мнению нескольких французских чиновников, решение Орбана принять приглашение разделить хлеб с Макроном само по себе является положительным знаком.

Однако, в Politico отметили, что предложенный ужин также вызвал критику.

"Он продолжает пытаться и продолжает терпеть неудачи. Он пробовал это с Трампом, потом с Путиным, и пробует с Орбаном. Они продолжают кормить монстра и удивляются, почему он возвращается больше и просит больше", – сказал другой дипломат ЕС, добавив, что ценой этих последних особых отношений стали уступки Орбану, ослабившие ЕС.

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По данным издания, один из собеседников признал, что "Макрон обладает слабостью к плохим мальчикам. Это бросает ему интеллектуальный вызов".

Politico отметило, что один высокопоставленный чиновник ЕС уверен, что пути к соглашению все еще существуют.

"Каждое действие, которое я видел до сих пор от премьер-министра Орбана, всегда было продуманным, и у него всегда был выход", – добавил он.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

10 ноября Орбан заявил, что у Венгрии "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

22 ноября Орбан пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.

6 декабря партия Орбана подала в парламент резолюцию против переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

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