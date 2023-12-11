Кулеба назвав теми саміту ЄС. Головне – відкриття переговорів про вступ України до блоку
На саміті Європейської ради, який відбудеться 14-15 грудня, західні лідери розглянуть чотири питання, пов'язаних з Україною та її євроінтеграцією. Про це у Брюсселі заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Очікуємо чотири питання, пов’язані з Україною. Перше – відкриття переговорів, друге – затвердження Ukraine Facility, що забезпечуватиме макрофінансову стабільність в Україні, третє – продовження фінансування для Європейського фонду миру, щоб ЄС міг надавати Україні летальну й нелетальну допомогу. Четверте – це схвалення 12-го пакета санкцій", – розповів він.
Кулеба наголосив, що "всі ці питання є безсумнівно важливими, але головне – це відкриття переговорів".
Міністр додав, що Україна виконала своє "домашнє завдання", й очікує, що ЄС виконає своє.
Минулого тижня заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна виконала 90% рекомендацій Єврокомісії для членства в Євросоюзі.
- Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.
- 8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати з Україною і Молдовою переговори про вступ до блоку.
- Євросоюз може офіційно оголосити про початок переговорів у грудні 2023 року.
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