Кулеба назвал темы саммита ЕС. Главное – открытие переговоров о вступлении Украины в блок

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выполнила свою "домашнюю задачу", и ожидает, что ЕС выполнит свою

Дмитрий Кулеба (Фото: Прессслужба МИД)

На саммите Европейского совета, который состоится 14-15 декабря, западные лидеры рассмотрят четыре вопроса, связанных с Украиной и ее евроинтеграцией. Об этом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Ожидаем четыре вопроса, связанных с Украиной. Первый – открытие переговоров, второй – утверждение Ukraine Facility, что будет обеспечивать макрофинансовую стабильность в Украине, третий – продолжение финансирования для Европейского фонда мира, чтобы ЕС мог оказывать Украине летальную и нелетальную помощь. Четвертый – это одобрение 12-го пакета санкций", – рассказал он.

Кулеба подчеркнул, что "все эти вопросы несомненно важны, но главное – это открытие переговоров".

Министр добавил, что Украина выполнила свое "домашнее задание", и ожидает, что ЕС выполнит свое.

На прошлой неделе заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина выполнила 90% рекомендаций Еврокомиссии для членства в Евросоюзе.

Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в блок.

Евросоюз может официально объявить о начале переговоров в декабре 2023 года.

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