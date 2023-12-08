Зеленський підписав одразу чотири "євроінтеграційні" закони

У законі, який виділяє САП в окремий орган, тільки частково скасовано деякі скандальні "правки Лозового"

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вже підписав одразу чотири "євроінтеграційні" закони, ухвалені сьогодні Верховною Радою. Про це повідомляється у картках відповідних законів на сайті парламенту.

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Серед підписаних "євроінтеграційних" законів – ухвалені Радою зміни до деяких законів щодо прав нацменшин, закон про збільшення на 300 осіб склад Національного антикорупційного бюро, а також закон, що передбачає надання Національному агентству з питань запобігання корупції можливості перевіряти майно, набуте до публічної служби.

Також сьогодні Рада ухвалила у цілому закон, який виділяє САП в окремий орган. Водночас у законі тільки частково скасовано деякі норми щодо скандальних "правок Лозового".

Наразі статус всіх чотирьох законів – повернуто з підписом президента.

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати з Україною і Молдовою переговори про вступ до блоку.

Євросоюз може офіційно оголосити про початок переговорів у грудні 2023 року.

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