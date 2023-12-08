Зеленский подписал сразу четыре "евроинтеграционных" закона

В законе, который выделяет САП в отдельный орган, только частично отменены некоторые скандальные "правки Лозового"

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский уже подписал сразу четыре "евроинтеграционных" закона, принятых сегодня Верховной Радой. Об этом сообщается в карточках соответствующих законов на сайте парламента.

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Среди подписанных "евроинтеграционных" законов – принятые Радой изменения к некоторым законам о правах нацменьшинств, закон об увеличении на 300 человек состава Национального антикоррупционного бюро, а также закон, предусматривающий предоставление Национальному агентству по предотвращению коррупции возможности проверять имущество, приобретенное до публичной службы.

Также сегодня Рада приняла в целом закон, который выделяет САП в отдельный орган. В то же время в законе только частично отменены некоторые нормы по скандальным "правкам Лозового".

Статус всех четырех законов – возвращен с подписью президента.

Украина получила статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в блок.

Евросоюз может официально объявить о начале переговоров в декабре 2023 года.

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