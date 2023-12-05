У Зеленського заявили, що Україна виконала 90% рекомендацій Єврокомісії

Ігор Жовква (Фото: Офіс президента)

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква на зустрічі зі спеціальним уповноваженим МЗС Греції з питань України Спиридоном Ламбрідісом заявив, що Україна виконала 90% рекомендацій Єврокомісії для членства в Євросоюзі. Його цитує пресслужба ОП.

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"Очікуємо на демонстрацію європейської єдності й підтримку Грецією, як і рештою країн ЄС, політичного рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу. Україна виконала понад 90% необхідних для цього рекомендацій Європейської комісії та розраховує на справедливе рішення ЄС, що базується на відповідних здобутках", – сказав він.

Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу у 2022 році. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ України до ЄС.

Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути врегульоване у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів. Хоча у ЄС є й план "Б" на випадок, якщо всі 27 країн-членів не захочуть голосувати.

Повний текст звіту Єврокомісії про прогрес та слабкі місця України на шляху до ЄС – тут.

Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

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