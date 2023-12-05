У Зеленского заявили, что Украина выполнила 90% рекомендаций Еврокомиссии

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква рассчитывает на справедливое решение ЕС по Украине и ее будущей евроинтеграции

Игорь Жовква (Фото: Офис президента)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква на встрече со специальным уполномоченным МИД Греции по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом заявил, что Украина выполнила 90% рекомендаций Еврокомиссии для членства в Евросоюзе. Его цитирует пресс-служба ОП.

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"Ожидаем демонстрацию европейского единства и поддержку Грецией, как и остальных стран ЕС, политического решения относительно начала переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Украина выполнила более 90% необходимых для этого рекомендаций Европейской комиссии и рассчитывает на справедливое решение ЕС, базирующееся на соответствующих достижениях", – сказал он.

Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть урегулирован в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов. Хотя у ЕС есть и план "Б" на случай, если все 27 стран-членов не захотят голосовать.

Полный текст отчета Еврокомиссии о прогрессе и слабых местах Украины на пути в ЕС – здесь.

Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.

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