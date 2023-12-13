Новий глава МЗС Польщі запевнив: Варшава працюватиме, щоб було рішення ЄС щодо України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з новим міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Однією з тем обговорень стали вступні переговори України з ЄС. Про це глави МЗС відзвітували у себе в X (колишній Twitter).
Кулеба зазначив, що Сікорський підтвердив свою відданість подальшому зміцненню українсько-польських відносин, протидії російській агресії, інтеграції України в ЄС і НАТО та співпраці в інших глобальних питаннях.
За словами глави МЗС, польський колега запевнив його, що Польща буде активно працювати на саміті, щоб забезпечити ухвалення необхідних рішень, зокрема про початок переговорів щодо вступу України до ЄС. Також Сікорський прийняв запрошення Кулеби відвідати Україну.
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Як передає МЗС Польщі, Сікорський запевнив Кулебу, що народи України й Польщі "завжди стоятимуть пліч-о-пліч у боротьбі за свободу".
11 грудня Кулеба вперше з початку великої війни зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто. Глава МЗС розповів, що на саміті Європейської ради, який відбудеться 14-15 грудня, західні лідери розглянуть чотири питання, пов'язані з Україною та її євроінтеграцією.
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