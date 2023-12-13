Новый глава МИД Польши заверил: Варшава будет работать, чтобы было решение ЕС по Украине

Министры иностранных дел Украины и Польши обсудили предстоящие вступительные переговоры Украины с ЕС

Радослав Сикорский (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с новым министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Одной из тем обсуждений стали вступительные переговоры Украины с ЕС. Об этом главы МИД отчитались у себя в X (бывший Twitter).

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Кулеба отметил, что Сикорский подтвердил свою приверженность дальнейшему укреплению украинско-польских отношений, противодействию российской агрессии, интеграции Украины в ЕС и НАТО и сотрудничеству в других глобальных вопросах.

По словам главы МИД, польский коллега заверил его, что Польша будет активно работать на саммите, чтобы обеспечить принятие необходимых решений, в том числе о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Также Сикорский принял приглашение Кулебы посетить Украину.

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Как передает МИД Польши, Сикорский заверил Кулебу, что народы Украины и Польши "всегда будут стоять бок о бок в борьбе за свободу".

11 декабря Кулеба впервые с начала великой войны встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто. Глава МИД рассказал, что на саммите Европейского совета, который состоится 14-15 декабря, западные лидеры рассмотрят четыре вопроса, связанных с Украиной и ее евроинтеграцией.