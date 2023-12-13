Мішель шукає компроміси. Тим часом Угорщина продовжує загострювати ситуацію з членством України

Президент Європейської Ради звернувся до представників держав-членів ЄС із проханням дотримуватися компромісної позиції під час майбутнього саміту

Віктор Орбан та Шарль Мішель (Фото: EPA)

Напередодні саміту лідерів ЄС президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив главам держав, що вони повинні приїхати до Брюсселя з "духом компромісу" і "почуттям колективної відповідальності" на тлі суперечок щодо початку переговорів щодо вступу України до союзу. Про це повідомило видання The Guardian.

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Питання про початок переговорів Євросоюзу з Україною щодо вступу має бути розв'язане у грудні на саміті ЄС, це рішення потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів.

Він заявив, що союз повинен виконати зобов'язання щодо України та продовжувати "бути надійним та сильним партнером".

"Ми повинні надавати Україні постійну і стійку політичну, фінансову і військову підтримку і, зокрема, досягти домовленості про надання 50 млрд євро для забезпечення її довгострокової стабільності", – наголосив президент Європейської Ради.

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Мішель зазначив, що ЄС має погодитися на відкриті переговори про вступ з Україною, тим самим "давши необхідний сигнал і ще наблизивши її до нашої європейської сім'ї".

За його словами, зараз настав час для ухвалення рішень. Мішель закликав глав держав прийти з духом компромісу та почуттям колективної відповідальності.

10 листопада 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в країни є "чітка позиція" – переговорів щодо вступу України до Євросоюзу не має бути.

Пізніше він пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до блоку, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути свою стратегію підтримки України.

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6 грудня партія угорського прем'єра Фідес подала до парламенту резолюцію із закликом не підтримувати початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

12 грудня представники угорської громади Закарпаття звернулися до Орбана та президента Європейської ради Мішеля з проханням допустити Україну до переговорів про вступ до ЄС.

11 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше з початку великої війни зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто. Кулеба розповів, що на саміті Європейської ради, який відбудеться 14-15 грудня, західні лідери розглянуть чотири питання, пов'язаних з Україною та її євроінтеграцією.

Президент Зеленський у гостьовій ложі парламенту Аргентини зустрівся і коротко поговорив із прем'єр-міністром Угорщини Орбаном.

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