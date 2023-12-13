Мишель ищет компромиссы. Тем временем Венгрия накаляет ситуацию с членством Украины

Виктор Орбан и Шарль Мишель (Фото: EPA)

В преддверии саммита лидеров ЕС президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил главам государств, что они должны приехать в Брюссель с "духом компромисса" и "чувством коллективной ответственности" на фоне споров о начале переговоров по вступлению Украины в союз. Об этом сообщило издание The Guardian.

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Вопрос о начале переговоров Евросоюза с Украиной о вступлении должен быть решен в декабре на саммите ЕС, это решение требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов.

Он заявил, что союз должен выполнить обязательства по Украине и продолжать "быть надежным и сильным партнером".

"Мы должны предоставлять Украине постоянную и устойчивую политическую, финансовую и военную поддержку и, в частности, достичь договоренности о предоставлении 50 млрд евро для обеспечения ее долгосрочной стабильности", – подчеркнул президент Европейского Совета.

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Мишель отметил, что ЕС должен согласиться на открытые переговоры о вступлении с Украиной, тем самым "дав необходимый сигнал и приблизив ее к нашей европейской семье".

По его словам, сейчас пришло время для принятия решений. Мишель призвал глав государств прийти с духом компромисса и чувством коллективной ответственности.

10 ноября 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у страны есть "четкая позиция" – переговоров по вступлению Украины в Евросоюз не должно быть.

Позже он пригрозил заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в блок, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть свою стратегию поддержки Украины.

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6 декабря партия венгерского премьера Фидес подала резолюцию в парламент с призывом не поддерживать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

12 декабря представители венгерской общины Закарпатья обратились к Орбану и президенту Европейского совета Мишелю с просьбой допустить Украину к переговорам о вступлении в ЕС.

11 декабря министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые с начала большой войны встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто. Кулеба рассказал, что на саммите Европейского совета, который состоится 14-15 декабря, западные лидеры рассмотрят четыре вопроса, связанных с Украиной и ее евроинтеграцией.

Президент Зеленский в гостевой ложе парламента Аргентины встретился и коротко побеседовал с премьер-министром Венгрии Орбаном.

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