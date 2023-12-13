Дуда призначив Туска прем'єром Польщі. Onet пише, що на нього чекають у Києві найближчим часом
Президент Польщі Анджей Дуда призначив новим прем'єр-міністром країни Дональда Туска, котрий є лідером коаліції, яка перемогла на парламентських виборах. Про це повідомили в канцелярії польського прем'єра.
У президентському палаці у Варшаві вранці 13 грудня Дуда привів до присяги Туска та всіх міністрів нового уряду.
"Незалежно від того, за кого вони голосували, я хочу подякувати виборцям за те, що вони показали нам усім: Європі, світові, що слова нашого гімну – це наша реальність, що Польща ще не загинула", — сказав політик під час церемонії.
Видання Onet із посиланням на співрозмовників в Україні та Польщі написало, що українська влада вже деякий час намагається організувати візит Туска до Києва найближчим часом, щоб це стало однією з перших його закордонних поїздок.
"Це одна з найгостріших проблем у двосторонніх відносинах. Ми маємо ідею, як це зробити. Україна – складний і вимогливий партнер, і ми не можемо відмовитися від захисту польських інтересів, але й відвернутися від сусіда протягом кількох тижнів ми не можемо", – сказав один із соратників Туска.
- 8 грудня Туск пообіцяв вирішити проблему блокади кордону Польщі та України після того, як стане головою уряду.
- 11 грудня польський Сейм ухвалив рішення, що сформований Матеушем Моравецьким уряд не отримує вотуму довіри. Це означало, що уряд іде у відставку. Того ж дня Сейм обрав прем'єр-міністром країни Дональда Туска.
- 12 грудня польський Сейм висловив вотум довіри уряду Туска.
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