Дуда призначив Туска прем'єром Польщі. Onet пише, що на нього чекають у Києві найближчим часом

Дональд Туск (Фото: Kancelaria Premiera/Krystian Maj)

Президент Польщі Анджей Дуда призначив новим прем'єр-міністром країни Дональда Туска, котрий є лідером коаліції, яка перемогла на парламентських виборах. Про це повідомили в канцелярії польського прем'єра.

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У президентському палаці у Варшаві вранці 13 грудня Дуда привів до присяги Туска та всіх міністрів нового уряду.

"Незалежно від того, за кого вони голосували, я хочу подякувати виборцям за те, що вони показали нам усім: Європі, світові, що слова нашого гімну – це наша реальність, що Польща ще не загинула", — сказав політик під час церемонії.

Видання Onet із посиланням на співрозмовників в Україні та Польщі написало, що українська влада вже деякий час намагається організувати візит Туска до Києва найближчим часом, щоб це стало однією з перших його закордонних поїздок.

"Це одна з найгостріших проблем у двосторонніх відносинах. Ми маємо ідею, як це зробити. Україна – складний і вимогливий партнер, і ми не можемо відмовитися від захисту польських інтересів, але й відвернутися від сусіда протягом кількох тижнів ми не можемо", – сказав один із соратників Туска.

8 грудня Туск пообіцяв вирішити проблему блокади кордону Польщі та України після того, як стане головою уряду.

11 грудня польський Сейм ухвалив рішення, що сформований Матеушем Моравецьким уряд не отримує вотуму довіри. Це означало, що уряд іде у відставку. Того ж дня Сейм обрав прем'єр-міністром країни Дональда Туска.

12 грудня польський Сейм висловив вотум довіри уряду Туска.

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