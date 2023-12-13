Дуда назначил Туска премьером Польши. Onet пишет, что его ждут в Киеве в ближайшее время

Дональд Туск (Фото: Kancelaria Premiera/Krystian Maj)

Президент Польши Анджей Дуда назначил новым премьер-министром страны Дональда Туска, который является лидером коалиции, победившей на парламентских выборах. Об этом сообщили в канцелярии польского премьера.

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В президентском дворце в Варшаве утром 13 декабря Дуда привел к присяге Туска и всех министров нового правительства.

"Независимо от того, за кого они голосовали, я хочу поблагодарить избирателей за то, что они показали нам всем: Европе, миру, что слова нашего гимна – это наша реальность, что Польша еще не погибла", — сказал политик во время церемонии.

Издание Onet со ссылкой на собеседников в Украине и Польше написало, что украинские власти уже некоторое время пытаются организовать визит Туска в Киев в ближайшее время, чтобы это стало одной из первой его зарубежных поездок.

"Это одна из самых острых проблем в двусторонних отношениях. У нас есть идея, как это сделать. Украина – сложный и требовательный партнер, и мы не можем отказаться от защиты польских интересов, но и отвернуться от соседа в течение нескольких недель мы не можем", — сказал один из соратников Туска.

8 декабря Туск пообещал решить проблему блокады границы Польши и Украины после того, как станет главой правительства.

11 декабря польский Сейм принял решение, что сформированное Матеушем Моравецким правительство не получает вотум доверия. Это означало, что правительство уходит в отставку. В тот же день Сейм избрал премьер-министром страны Дональда Туска.

12 декабря польский Сейм выразил вотум доверия правительству Туска.

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