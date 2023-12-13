Правительство Дональда Туска получило вотум доверия от польского Сейма

11 декабря правительство Моравецкого не получило вотум доверия – новым премьером стал Туск

Дональд Туск (фото - Flickr Европарламента)

На заседании 12 декабря польский Сейм выразил вотум доверия правительству новоизбранного премьер-министра Дональда Туска. Об этом сообщает RMF24.

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"За" проголосовали 248 депутатов, "против" – 201. Никто не воздержался.

10 депутатов отсутствовали при голосовании. Восемь из них являются представителями партии Право и справедливость, которая потеряла власть по результатам голосования 11 декабря.

Присяга нового правительства Дональда Туска запланирована на среду, 13 декабря, 10:00 по Киеву.

8 декабря Туск пообещал решить проблему блокады границы Польши и Украины после того, как станет главой правительства.

11 декабря польский Сейм принял решение, что сформированное Матеушем Моравецким правительство не получает вотум доверия. Это означало, что правительство уходит в отставку. В тот же день Сейм избрал премьер-министром страны Дональда Туска.

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