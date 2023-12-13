Уряд Дональда Туска отримав вотум довіри від польського Сейму
На засіданні 12 грудня польський Сейм висловив вотум довіри уряду новообраного прем'єр-міністра Дональда Туска. Про це повідомляє RMF24.
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"За" проголосували 248 депутатів, "проти" – 201. Ніхто не утримався.
10 депутатів були відсутні під час голосування. Вісім із них є представниками партії Право та справедливість, яка втратила владу за результатами голосування 11 грудня.
Присягу нового уряду Дональда Туска заплановано на середу, 13 грудня, 10:00 за Києвом.
- 8 грудня Туск пообіцяв вирішити проблему блокади кордону Польщі та України після того, як стане головою уряду.
- 11 грудня польський Сейм ухвалив рішення, що сформований Матеушем Моравецьким уряд не отримує вотуму довіри. Це означало, що уряд іде у відставку. Того ж дня Сейм обрав прем'єр-міністром країни Дональда Туска.
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