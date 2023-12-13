Уряд Дональда Туска отримав вотум довіри від польського Сейму

11 грудня уряд Моравецького не отримав вотуму довіри – новим прем'єром став Туск

На засіданні 12 грудня польський Сейм висловив вотум довіри уряду новообраного прем'єр-міністра Дональда Туска. Про це повідомляє RMF24.

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"За" проголосували 248 депутатів, "проти" – 201. Ніхто не утримався.

10 депутатів були відсутні під час голосування. Вісім із них є представниками партії Право та справедливість, яка втратила владу за результатами голосування 11 грудня.

Присягу нового уряду Дональда Туска заплановано на середу, 13 грудня, 10:00 за Києвом.

8 грудня Туск пообіцяв вирішити проблему блокади кордону Польщі та України після того, як стане головою уряду.

11 грудня польський Сейм ухвалив рішення, що сформований Матеушем Моравецьким уряд не отримує вотуму довіри. Це означало, що уряд іде у відставку. Того ж дня Сейм обрав прем'єр-міністром країни Дональда Туска.

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