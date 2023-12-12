Туск: Завдання нового уряду Польщі – твердо вимагати у Заходу допомоги Україні

Новий прем'єр Польщі зазначив, що "не може слухати політиків, які говорять про втому від війни, коли Україна потребує підтримки"

Дональд Туск (Фото: ЕРА, PAWEL SUPERNAK)

Новообраний прем'єр-міністр та голова уряду Польщі Дональд Туск, виступаючи із промовою в Сеймі, заявив, що задача нового польського уряду – вимагати у західних союзників повної рішучості в допомозі Україні.

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"Президенту Зеленському в очі кажуть, що немає сил. Завдання Польщі, нового уряду – голосно і твердо вимагати від Заходу повної рішучості в допомозі Україні в цій війні", – сказав Туск, додавши, що буде робити це "з першого дня".

Він зазначив, що "не може слухати політиків, які говорять про втому від війни, коли Україна потребує підтримки".

Туск додав, що прагне повернути Польщі статус лідера в ЄС, а також стати "надійним союзником США".

Прем'єр Польщі в реальному часі зачитує склад нового уряду. LIGA.net публікувала його раніше.

8 грудня 2023 року Туск пообіцяв розв'язати проблему блокади кордону Польщі та України після того, як стане головою уряду.

Ввечері 11 грудня Сейм Польщі обрав Туска прем'єром.

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