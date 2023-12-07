Туск готується стати новим прем'єром Польщі. Вже сформував уряд: список міністрів від TVN

Швидше за все, Туск стане новим прем'єр-міністром Польщі 14 грудня, він уже сформував список міністрів

Дональд Туск (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

Лідер польської коаліції, яка перемогла на парламентських виборах, Дональд Туск, готовий сформувати новий уряд Польщі та вступити на посаду 14 грудня. Канал ТVN 24 публікує перелік міністрів майбутнього Кабміну.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Журналісти пишуть, що в новий уряд разом із Туском увійдуть 19 глав міністерств і як мінімум чотири міністри-члени Радміну.

Вже 8 грудня він готовий зустрітись з усіма кандидатами на посади.

Повний список майбутнього уряду Польщі за даними TVN 24:

— Дональд Туск – прем'єр-міністр;

— Владислав Косиняк-Камиш – заступник прем'єр-міністра, міністр національної оборони;

— Кшиштоф Гавковський – віцепрем'єр, міністр цифровізації;

— Адам Боднар – міністр юстиції;

— Радослав Сікорський – міністр закордонних справ;

— Адам Шлапка – міністр у справах Європейського Союзу;

— Марцін Кервінський – міністр внутрішніх справ та адміністрації;

— Томаш Семоняк – координатор спецслужб;

— Бартломей Сенкевич – міністр культури та національної спадщини;

— Анджей Доманський – міністр фінансів;

— Борис Будка – міністр держмайна;

— Славомір Нітрас – міністр спорту та туризму;

— Барбара Новака – міністерка освіти;

— Ізабела Ліщина – міністерка охорони здоров'я;

— Даріуш Клімчак – міністр інфраструктури;

— Кшиштоф Гетьман – міністр розвитку та технологій;

— Чеслав Секерський – міністр сільського господарства та розвитку села;

— Пауліна Хенніг-Клоска – міністерка клімату та довкілля;

— Міхал Кобоско – міністр фінансів та регіональної політики;

— Агнешка Дземянович-Бонк – міністерка сім'ї та соціальної політики;

— Даріуш Вечорек – міністр науки та вищої освіти;

— Мажена Окла-Древнович, міністерка-членкиня Ради міністрів, міністерка вищої політики;

— Катажина Котула, міністерка-членкиня Ради міністрів, міністерка з питань рівноправності;

— Агнешка Бучинська, міністерка-членкиня Ради міністрів, міністерка у справах громадянського суспільства;

— Ян Грабець, міністр-член Ради міністрів, керівник канцелярії прем'єр-міністра;

— Мацей Берек, секретар Ради міністрів, президент Урядового законодавчого центру.

Вже 14 грудня Туск має вступити на посаду прем'єра. Його має висунути коаліція партій Громадянська платформа, Третя дорога та Лівиця.

15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися чергові вибори в обидві палати парламенту – Сейму та Сенату.

16 жовтня президент Польщі Анджей Дуда заявив про "фантастичну явку" на виборах і додав, що "були люди, які годинами чекали, щоб проголосувати".

Дуда привів до присяги новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Моравецьким. На думку більшості депутатів Сейму, він працюватиме не більш як два тижні.

Читайте також: Вибори у Польщі. "Переможці програли": швидше за все уряд очолить Туск – BBC