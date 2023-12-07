Туск готовится стать новым премьером Польши. Уже сформировал правительство: список от TVN
Лидер польской коалиции, которая победила на парламентских выборах, Дональд Туск, готов сформировать новое правительство Польши и вступить в должность 14 декабря. Канал ТVN 24 публикует список министров будущего Кабмина.
Журналисты пишут, что в новое правительство вместе с Туском войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена Совмина.
Уже 8 декабря он готов встретиться со всеми кандидатами на должности.
Полный список будущего правительства Польши по данным TVN 24:
— Дональд Туск – премьер-министр;
— Владислав Косиняк-Камыш – заместитель премьер-министра, министр национальной обороны;
— Кшиштоф Гавковский – вице-премьер, министр цифровизации;
— Адам Боднар – министр юстиции;
— Радослав Сикорский – министр иностранных дел;
— Адам Шлапка – министр по делам Европейского Союза;
— Марцин Кервинский – министр внутренних дел и администрации;
— Томаш Семоняк – координатор спецслужб;
— Бартломей Сенкевич – министр культуры и национального наследия;
— Анджей Доманьский – министр финансов;
— Борис Будка – министр госимущества;
— Славомир Нитрас – министр спорта и туризма;
— Барбара Новака – министр образования;
— Изабела Лещина – министр здравоохранения;
— Дариуш Климчак – министр инфраструктуры;
— Кшиштоф Гетьман – министр развития и технологий;
— Чеслав Секерский – министр сельского хозяйства и развития села;
— Паулина Хенниг-Клоска – министр климата и окружающей среды;
— Михал Кобоско – министр финансов и региональной политики;
— Агнешка Дземянович-Бонк – министр семьи и социальной политики;
— Дариуш Вечорек – министр науки и высшего образования;
— Мажена Окла-Древнович, министр-член Совета министров, министр высшей политики;
— Катажина Котула, министр-член Совета министров, министр по вопросам равноправия;
— Агнешка Бучиньска, министр-член Совета министров, министр по делам гражданского общества;
— Ян Грабец, министр-член Совета министров, руководитель канцелярии премьер-министра;
— Мацей Берек, секретарь Совета министров, президент Правительственного законодательного центра.
Уже 14 декабря Туск должен вступить в должность премьера. Его должна выдвинуть коалиция партий Гражданская платформа, Третья дорога и Левица.
- 15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.
- 16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".
- Дуда привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Моравецким. По мнению большинства депутатов Сейма, оно будет работать не более двух недель.
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