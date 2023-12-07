Туск готовится стать новым премьером Польши. Уже сформировал правительство: список от TVN

Скорее всего, Туск станет новым премьер-министром Польши 14 декабря, он уже сформировал список министров

Дональд Туск (Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK)

Лидер польской коалиции, которая победила на парламентских выборах, Дональд Туск, готов сформировать новое правительство Польши и вступить в должность 14 декабря. Канал ТVN 24 публикует список министров будущего Кабмина.

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Журналисты пишут, что в новое правительство вместе с Туском войдут 19 глав министерств и как минимум четыре министра-члена Совмина.

Уже 8 декабря он готов встретиться со всеми кандидатами на должности.

Полный список будущего правительства Польши по данным TVN 24:

— Дональд Туск – премьер-министр;

— Владислав Косиняк-Камыш – заместитель премьер-министра, министр национальной обороны;

— Кшиштоф Гавковский – вице-премьер, министр цифровизации;

— Адам Боднар – министр юстиции;

— Радослав Сикорский – министр иностранных дел;

— Адам Шлапка – министр по делам Европейского Союза;

— Марцин Кервинский – министр внутренних дел и администрации;

— Томаш Семоняк – координатор спецслужб;

— Бартломей Сенкевич – министр культуры и национального наследия;

— Анджей Доманьский – министр финансов;

— Борис Будка – министр госимущества;

— Славомир Нитрас – министр спорта и туризма;

— Барбара Новака – министр образования;

— Изабела Лещина – министр здравоохранения;

— Дариуш Климчак – министр инфраструктуры;

— Кшиштоф Гетьман – министр развития и технологий;

— Чеслав Секерский – министр сельского хозяйства и развития села;

— Паулина Хенниг-Клоска – министр климата и окружающей среды;

— Михал Кобоско – министр финансов и региональной политики;

— Агнешка Дземянович-Бонк – министр семьи и социальной политики;

— Дариуш Вечорек – министр науки и высшего образования;

— Мажена Окла-Древнович, министр-член Совета министров, министр высшей политики;

— Катажина Котула, министр-член Совета министров, министр по вопросам равноправия;

— Агнешка Бучиньска, министр-член Совета министров, министр по делам гражданского общества;

— Ян Грабец, министр-член Совета министров, руководитель канцелярии премьер-министра;

— Мацей Берек, секретарь Совета министров, президент Правительственного законодательного центра.

Уже 14 декабря Туск должен вступить в должность премьера. Его должна выдвинуть коалиция партий Гражданская платформа, Третья дорога и Левица.

15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.

16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".

Дуда привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Моравецким. По мнению большинства депутатов Сейма, оно будет работать не более двух недель.

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