В Польше сегодня выборы: кого выбирают и кто фаворит

В Польше в воскресенье, 15 октября, состоятся парламентские выборы, по результатам которых будут избраны 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата). Избирательные участки откроются в семь утра по местному времени (восемь – по Киеву) и будут закрыты в 21:00, после чего станут известны результаты экзитполов – опросов избирателей на выходе из участков.

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По последним опросам, пять политических сил имеют хорошие шансы преодолеть проходной барьер и попасть в парламент. Для партий он установлен на уровне 5%, для блоков – 8%.

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Лидирует с поддержкой более 30% (разные опросы дают от 31% до 37%) коалиция консерваторов Объединенная правица во главе с партией Право и справедливость (PiS), которая находится у власти с 2015 года. Если она победит, это будет ее третий срок у власти.

Главный соперник PiS – центристская Гражданская коалиция, созданная вокруг партии Гражданская платформа Дональда Туска. Это бывший премьер-министр Польши (2007-2014) и бывший глава Европейского Совета (2014-2019). Ее поддержка примерно на 5 процентных пунктов меньше, чем у консерваторов (разные опросы дают от 26 до 31%).

За третье место соревнуются:

→ либерально-консервативная коалиция Третий путь (движение Польша 2050 Шимона Головни и Польская крестьянская партия Владислава Косиняка-Камиша);

→ левая коалиция Левица (партии Новые левые и Левые вместе);

→ ультраправая коалиция Конфедерация (Новая надежда, Национальное движение, Конфедерация польской короны).

Все они получают в опросах примерно 10% и могут сыграть ключевую роль в формировании следующего правительства, поскольку ни Объединенная правица, ни Гражданская коалиция не набирают монобольшинства.

PiS в своей предвыборной кампании делает упор на стабильность. Партия указывала, что провела страну через пандемию, полтора года российского вторжения в Украину и связанный с ним кризис стоимости жизни гораздо лучше, чем власти в соседних государствах. Перед выборами правительство повысило социальные выплаты, чтобы усилить поддержку среди своего основного электората – пожилых людей и сельского населения.

Лидер Гражданской платформы Туск обещает улучшить отношения с Брюсселем, увеличить доходы и инвестиции в образование и здравоохранение. PiS пыталась охарактеризовать оппозицию как угрозу для Польши и ее традиций. В этом нарративе Туск является агентом Германии и ЕС, который якобы готов продать суверенитет страны и использовать права ЛГБТ и женщин, чтобы нанести ущерб традиционной польской семье.

Одновременно с парламентскими выборами в Польше состоится референдум по четырем вопросам: продаже государственного имущества иностранцам, повышению пенсионного возраста, польско-беларуской стены и допуска нелегальных иммигрантов из Ближнего Востока и Африки.

На предыдущих выборах Объединенная правица набрала 43,6% голосов, Гражданская коалиция – только 27,4%.

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