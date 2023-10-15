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У Польщі сьогодні вибори: кого обирають і хто фаворит

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 07:08
У Польщі сьогодні вибори: кого обирають і хто фаворит - Фото
Фото: EPA / RADEK PIETRUSZKA

У Польщі в неділю, 15 жовтня, відбудуться парламентські вибори, за результатами яких буде обрано 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата). Виборчі дільниці відкриються о сьомій ранку за місцевим часом (вісім – за Києвом) і будуть закриті о 21:00, після чого стануть відомі результати екзит-полів – опитувань виборців на виході з дільниць.

За останніми опитуваннями, п'ять політичних сил мають хороші шанси подолати прохідний бар'єр і потрапити до парламенту. Для партій він встановлений на рівні 5%, для блоків – 8%.

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Лідирує з підтримкою понад 30% (різні опитування дають від 31% до 37%) коаліція консерваторів Об'єднана правиця на чолі з партією Право і справедливість (PiS), яка знаходиться при владі з 2015 року. Якщо вона переможе, це буде вже її третій термін при владі.

Головний суперник PiS – центристська Громадянська коаліція, створена довкола партії Громадянська платформа Дональда Туска. Це колишній прем'єр-міністр Польщі (2007-2014) та колишній голова Європейської Ради (2014-2019). Її підтримка приблизно на 5 відсоткових пунктів менша, ніж у консерваторів (різні опитування дають від 26% до 31%).

За третє місце змагаються:

→ ліберально-консервативна коаліція Третій шлях (рух Польща 2050 Шимона Головні та Польська селянська партія Владислава Косіняка-Камиша);
→ ліва коаліція Лівиця (партії Нові ліві та Ліві разом);
→ ультраправа коаліція Конфедерація (Нова надія, Національний рух, Конфедерація польської корони).

Усі вони отримують в опитуваннях приблизно 10% і можуть зіграти ключову роль у формуванні наступного уряду, оскільки ні Об'єднана правиця, ні Громадянська коаліція не набирають монобільшості.

PiS у своїй передвиборчій кампанії робить акцент на стабільності. Партія вказувала, що провела країну крізь пандемію, півтора року російського вторгнення в Україну та пов'язану з ним кризу вартості життя набагато краще, ніж влада у сусідніх державах. Перед виборами уряд підвищив соціальні виплати, щоб посилити підтримку серед свого основного електорату – старших людей і сільського населення.

Лідер Громадянської платформи Туск обіцяє покращити стосунки з Брюсселем, збільшити доходи та інвестиції в освіту й охорону здоров'я. PiS намагалась змалювати опозицію як загрозу для Польщі та її традицій. У цьому наративі Туск є агентом Німеччини та ЄС, який нібито готовий продати суверенітет країни й використати права ЛГБТ і жінок, щоб зашкодити традиційній польській родині.

Одночасно з парламентськими виборами у Польщі відбудеться референдум з чотирма питаннями: щодо продажу державного майна іноземцям, підвищення пенсійного віку, польсько-білоруської стіни та допуску нелегальних іммігрантів з Близького Сходу й Африки.

  • На попередніх виборах Об'єднана правиця набрала 43,6% голосів, Громадянська коаліція – тільки 27,4%.
Андрій Водяний
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