"Люди часами ждали, чтобы проголосовать". Дуда заявил о "фантастической" явке в Польше
"Огромная явка" на выборах в польский парламент является "фантастическим результатом", свидетельствующим о стабильности польской демократии. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в своей речи во время рабочего визита в Рим, сообщает RMF.
"Это — парламентские выборы с огромной явкой, самой высокой за все время свободной, суверенной и независимой Польши. Я благодарю всех своих соотечественников, всех, кто пришел вчера отдать свой голос. Я знаю, что были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать. Спасибо вам за это, это очень важный момент", — сказал Дуда.
Президент Польши отметил, что каждые выборы являются тестом, "насколько демократическим и зрелым обществом мы являемся".
"Мы показали, что можем ответственно брать дела в свои руки. Эта почти 73% явка является фантастическим результатом", — подчеркнул Дуда.
По его словам, при такой "огромной явке" выборы прошли мирно. Он поблагодарил всех, кто "в это время заботился о безопасности Республики Польша".
Польский президент подчеркнул, что произошел ряд "незначительных инцидентов". По его мнению, однако, с точки зрения того, что "потенциально могло произойти", это были действительно незначительные инциденты.
Дуда добавил, что он очень рад тому, что "демократия в Польше стабильна", а также заранее поздравил победителей на выборах.
На данный момент официальных результатов еще не оглашено.
- 15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в парламент.
- По состоянию на 17:00 было обработано почти 71% бюллетеней, избирательная явка составила почти 73%.
- Первое место сохраняет провластная коалиция Право и справедливость с результатом в 37,35%. На втором месте расположилась Гражданская коалиция во главе с Дональдом Туском (28,76%).
- Избирательный барьер также преодолели коалиция Третий путь (14,45%), объединения левых партий Левица (8,3%) и ультраправая Конфедерация с результатом 7,3%.
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