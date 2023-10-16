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"Люди часами ждали, чтобы проголосовать". Дуда заявил о "фантастической" явке в Польше

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 17:54
Анджей Дуда (фото:Валентина Полищук/Liga.net)

"Огромная явка" на выборах в польский парламент является "фантастическим результатом", свидетельствующим о стабильности польской демократии. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в своей речи во время рабочего визита в Рим, сообщает RMF.

"Это — парламентские выборы с огромной явкой, самой высокой за все время свободной, суверенной и независимой Польши. Я благодарю всех своих соотечественников, всех, кто пришел вчера отдать свой голос. Я знаю, что были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать. Спасибо вам за это, это очень важный момент", — сказал Дуда.

Президент Польши отметил, что каждые выборы являются тестом, "насколько демократическим и зрелым обществом мы являемся".

"Мы показали, что можем ответственно брать дела в свои руки. Эта почти 73% явка является фантастическим результатом", — подчеркнул Дуда.

По его словам, при такой "огромной явке" выборы прошли мирно. Он поблагодарил всех, кто "в это время заботился о безопасности Республики Польша".

Польский президент подчеркнул, что произошел ряд "незначительных инцидентов". По его мнению, однако, с точки зрения того, что "потенциально могло произойти", это были действительно незначительные инциденты.

Дуда добавил, что он очень рад тому, что "демократия в Польше стабильна", а также заранее поздравил победителей на выборах.

На данный момент официальных результатов еще не оглашено.

  • 15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в парламент.
  • По состоянию на 17:00 было обработано почти 71% бюллетеней, избирательная явка составила почти 73%.
  • Первое место сохраняет провластная коалиция Право и справедливость с результатом в 37,35%. На втором месте расположилась Гражданская коалиция во главе с Дональдом Туском (28,76%).
  • Избирательный барьер также преодолели коалиция Третий путь (14,45%), объединения левых партий Левица (8,3%) и ультраправая Конфедерация с результатом 7,3%.

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Калинин Артемий
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