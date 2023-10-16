"Люди годинами чекали, щоб проголосувати". Дуда заявив про "фантастичну" явку в Польщі
"Величезна явка" на виборах до польського парламенту є "фантастичним результатом", що свідчить про стабільність демократії. Про це заявив президент країни Анджей Дуда у своїй промові під час робочого візиту до Рима, повідомляє RMF.
"Це — парламентські вибори з величезною явкою, найвищою за весь час вільної, суверенної та незалежної Польщі. Я дякую всім своїм співвітчизникам, всім, хто прийшов вчора віддати свій голос. Я знаю, що були люди, які годинами чекали, аби проголосувати. Дякую вам за це. Це дуже важливий момент", — сказав Дуда.
Президент Польщі зазначив, що кожні вибори є тестом, "наскільки демократичним і зрілим суспільством ми є".
"Ми показали, що можемо відповідально брати справи у свої руки. Ця майже 73% явка є фантастичним результатом", — підкреслив Дуда.
За його словами, за такої "величезної явки" вибори пройшли мирно. Він зазначив, що трапилась низка "незначних інцидентів", однак, з точки зору того, що "потенційно могло статися", інциденти були несуттєвими. Він подякував усім, хто "в цей час дбав про безпеку Республіки Польща".\
Дуда додав, що він дуже радий з того, що "демократія у Польщі стабільна", а також заздалегідь привітав переможців на виборах.
Наразі офіційних результатів ще не оголошено.
- 15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися чергові вибори до парламенту.
- Станом на 17:00 16 жовтня оброблено майже 71% бюлетенів, виборча явка становила майже 73%.
- Перше місце зберігає провладна коаліція Право і справедливість з результатом в 37,35%. На другому місці – Громадянська коаліція на чолі з Дональдом Туском (28,76%).
- Виборчий бар’єр також подолали коаліція Третій шлях (14,45%), об’єднання лівих партій Лівиця (8,3%) та ультраправа Конфедерація з результатом 7,3%.
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