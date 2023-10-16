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"Люди годинами чекали, щоб проголосувати". Дуда заявив про "фантастичну" явку в Польщі

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 17:54
Анджей Дуда (Фото – Валентина Поліщук/Liga.net)

"Величезна явка" на виборах до польського парламенту є "фантастичним результатом", що свідчить про стабільність демократії. Про це заявив президент країни Анджей Дуда у своїй промові під час робочого візиту до Рима, повідомляє RMF.

"Це — парламентські вибори з величезною явкою, найвищою за весь час вільної, суверенної та незалежної Польщі. Я дякую всім своїм співвітчизникам, всім, хто прийшов вчора віддати свій голос. Я знаю, що були люди, які годинами чекали, аби проголосувати. Дякую вам за це. Це дуже важливий момент", — сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що кожні вибори є тестом, "наскільки демократичним і зрілим суспільством ми є".

"Ми показали, що можемо відповідально брати справи у свої руки. Ця майже 73% явка є фантастичним результатом", — підкреслив Дуда.

За його словами, за такої "величезної явки" вибори пройшли мирно. Він зазначив, що трапилась низка "незначних інцидентів", однак, з точки зору того, що "потенційно могло статися", інциденти були несуттєвими. Він подякував усім, хто "в цей час дбав про безпеку Республіки Польща".\

Дуда додав, що він дуже радий з того, що "демократія у Польщі стабільна", а також заздалегідь привітав переможців на виборах.

Наразі офіційних результатів ще не оголошено.

  • 15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися чергові вибори до парламенту.
  • Станом на 17:00 16 жовтня оброблено майже 71% бюлетенів, виборча явка становила майже 73%.
  • Перше місце зберігає провладна коаліція Право і справедливість з результатом в 37,35%. На другому місці – Громадянська коаліція на чолі з Дональдом Туском (28,76%). 
  • Виборчий бар’єр також подолали коаліція Третій шлях (14,45%), об’єднання лівих партій Лівиця (8,3%) та ультраправа Конфедерація з результатом 7,3%.

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Калінін Артемій
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