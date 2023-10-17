Выборы в Польше. "Победители проиграли": скорее всего, правительство возглавит Туск – BBC

Хотя правящая в Польше с 2015 года партия Ярослава Качиньского Право и справедливость (ПиС) набрала на выборах большее всего голосов, полученный результат не позволяет ей сформировать правительство. Материал с таким выводом публикует BBC.

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Согласно предварительным результатам подсчета голосов, блок во главе с ПиС получил 35,6% голосов избирателей. Это лучший результат среди всех партий и блоков, которые принимали участие в выборах, однако даже если добавить к нему результат ультраправой Конфедерации (6,8%), которая считается вероятным коалиционным партнером ПиС, этого будет недостаточно для формирования в Сейме большинства и, соответственно, своего правительства, отмечает BBC.

Остальные три партии, прошедшие в Сейм, являются традиционными оппонентами ПиС, и вероятность вовлечения их в коалицию под эгидой партии Качиньского крайне мала. Впрочем, совсем исключать ее нельзя: в ПиС заявляют, что все-таки намерены создать собственную коалицию большинства. Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что готов по сложившейся традиции поручить формирование правительства партии, которая победила на выборах, однако его предложение должен утвердить парламент, а в сложившихся обстоятельствах это будет почти невыполнимой задачей.

При этом главный конкурент ПиС — Гражданская платформа во главе с бывшим премьером страны, а затем председателем Совета Евросоюза Дональдом Туском предварительно получила голоса 30,4% избирателей и может вместе с центристами из Третьего пути (14,4% голосов) и левыми партиями блока Левица (8,5% голосов) собрать более-менее работоспособную коалицию большинства (около 54%).

При таком сценарии ПиС оказывается в Сейме в относительно выгодной для себя роли сильной оппозиции, которая способна оказывать существенное влияние на политические процессы в стране и готовить победу на следующих выборах.

По какому пути будут развиваться события должно окончательно определить первое заседание нового состава Сейма, которое по законам Польши должно состояться не позже чем через 30 дней после публикации официальных результатов выборов. На этом заседании должно состояться избрание спикера Сейма уже сформированным к тому моменту большинством. Поэтому с высокой вероятностью президенту для выдвижения на пост премьера будет предложен представитель той же политической силы, которая получит кресло спикера. Скорее всего, такое большинство выдвинет в премьеры уже занимавшего этот пост Дональда Туска.

При этом у Дуды остается выбор – предложить в премьеры Матеуша Моравецкого, добиться одобрения кандидатуры которого Сеймом будет почти невозможно, или Туска, который является давним оппонентом партии самого Дуды и в течение всего периода правления ПиС находился под огнем их беспощадной критики как "предатель интересов Польши", который якобы пытается "продать страну Берлину и Брюсселю".

Аналитики считают, что если Туск станет премьером, отношения Польши с Евросоюзом станут более тесными, так как у Брюсселя больше не будет претензий к антидемократическим, как называют их в ЕС, реформам, которые проводила ПиС в период своего правления.

Отношения Польши с Украиной, как и военная помощь, также могут стать более "ровными", так как политика правительства Туска на этом направлении будет лучше скоординирована с политикой Евросоюза, пишет издание.

15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.

16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".

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