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Выборы в Польше. Первое место занимает правящая партия, подсчитано более 99% голосов

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 00:14
Выборы в Польше. Первое место занимает правящая партия, подсчитано более 99% голосов - Фото
Выборы в Польше (фото: Grzegorz Momot/EPA)

По предварительным результатам, на выборах в обе палаты парламента Польши первое место занимает провластная партия Право и Справедливость с отрывом от Гражданской коалиции в 5%, о чем свидетельствуют данные Национальной избирательной комиссии Польши после обработки более 99% бюллетеней.

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Победителем на выборах в Сейм (нижняя палата парламента) стала правая партия Право и Справедливость (ПиС), которая доминирует в польской политике с 2015 года и выиграла уже третьи парламентские выборы. Ее лидером является экс-премьер Ярослав Качиньский, который считается "серым кардиналом" польской политики. По состоянию на 00:00 после подсчета 99,39% голосов за нее проголосовали 35,6% избирателей.

Главный конкурент ПиС — Гражданская платформа, которая была у власти в 2007-2015 годах. Ее лидером является Дональд Туск, бывший премьер Польши (2007-2014) и экс-председатель Евросовета ЕС (2014-2019). За эту политсилу, по предварительным результатам, отдали свои голоса 30,4%.

Результати виборів до Сейму

Близки к коалиции с Гражданской платформой центристы из Третьего пути и объединение левых сил Левица. Эти политсилы пока набирают 14,4% и 8,5% соответственно.

Также в Сейм проходит ультраправая Конфедерация, ориентирующаяся на молодой электорат. Ее представители высказывали антиукраинские лозунги типа — "выставить Украине счет". У нее по состоянию на сейчас 7,1%.

В польский Сенат (верхняя палата парламента), по предварительным результатам проходят все вышеупомянутые партии (подсчитано 99,09%):

  • Право и справедливость — 35%;
  • Гражданская коалиция — 28,2%;
  • Третий путь — 11,7%;
  • Конфедерация — 6,8%
  • Левица — 5,3%.

Результати виборів до Сенату Польщі

Явка избирателей по всей стране составила 74,1%. Общее количество проголосовавших — 20,6 млн граждан Польши.

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Калинин Артемий
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