Выборы в Польше. Первое место занимает правящая партия, подсчитано более 99% голосов

По предварительным результатам, на выборах в обе палаты парламента Польши первое место занимает провластная партия Право и Справедливость с отрывом от Гражданской коалиции в 5%, о чем свидетельствуют данные Национальной избирательной комиссии Польши после обработки более 99% бюллетеней.

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Победителем на выборах в Сейм (нижняя палата парламента) стала правая партия Право и Справедливость (ПиС), которая доминирует в польской политике с 2015 года и выиграла уже третьи парламентские выборы. Ее лидером является экс-премьер Ярослав Качиньский, который считается "серым кардиналом" польской политики. По состоянию на 00:00 после подсчета 99,39% голосов за нее проголосовали 35,6% избирателей.

Главный конкурент ПиС — Гражданская платформа, которая была у власти в 2007-2015 годах. Ее лидером является Дональд Туск, бывший премьер Польши (2007-2014) и экс-председатель Евросовета ЕС (2014-2019). За эту политсилу, по предварительным результатам, отдали свои голоса 30,4%.

Близки к коалиции с Гражданской платформой центристы из Третьего пути и объединение левых сил Левица. Эти политсилы пока набирают 14,4% и 8,5% соответственно.

Также в Сейм проходит ультраправая Конфедерация, ориентирующаяся на молодой электорат. Ее представители высказывали антиукраинские лозунги типа — "выставить Украине счет". У нее по состоянию на сейчас 7,1%.

В польский Сенат (верхняя палата парламента), по предварительным результатам проходят все вышеупомянутые партии (подсчитано 99,09%):

Право и справедливость — 35%;

Гражданская коалиция — 28,2%;

Третий путь — 11,7%;

Конфедерация — 6,8%

Левица — 5,3%.

Явка избирателей по всей стране составила 74,1%. Общее количество проголосовавших — 20,6 млн граждан Польши.

15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.

16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".

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