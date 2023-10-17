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Вибори в Польщі. Перше місце посідає правляча партія, підраховано понад 99% голосів

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 00:14
Вибори в Польщі. Перше місце посідає правляча партія, підраховано понад 99% голосів - Фото
Вибори у Польщі (фото: Grzegorz Momot/EPA)

За попередніми результатами, на виборах до обох палат парламенту Польщі перше місце посідає провладна партія Право і Справедливість з відривом від Громадянської коаліції у 5%, про що свідчать дані Національної виборчої комісії Польщі після обробки понад 99% бюлетенів.

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Переможцем на виборах до Сейму (нижня палата парламенту) стала права партія Право і Справедливість (ПіС), яка домінує у польській політиці з 2015 року та виграла уже треті парламентські вибори. Її лідером є експрем’єр Ярослав Качиньський, який вважається "сірим кардиналом" польської політики. Станом на 00:00, після підрахунку 99,39% голосів, за неї проголосували 35,6% виборців.

Головний конкурент ПіС — Громадянська платформа, яка була при владі у 2007-2015 рокахЇї лідером є Дональд Туск, колишній прем’єр Польщі (2007-2014) та ексголова Євроради ЄС (2014-2019). За цю політсилу, за попередніми результатами, віддали свої голоси 30,4%.

Результати виборів до Сейму

Близькими до коаліції з Громадянською платформою є центристи з Третього шляху та об'єднання лівих сил Лівиця. Ці політсили поки що набирають 14,4% та 8,5% відповідно.

Також до Сейму проходить ультраправа Конфедерація, яка орієнтується на молодий електорат. Її представники висловлювали антиукраїнські гасла на кшталт – "виставити Україні рахунок". У неї станом на зараз 7,1%

До польського Сенату (верхня палата парламенту), за попередніми результатами проходять всі вищезгадані партії (підраховано 99,09%):

  • Право і справедливість — 35%;
  • Громадянська коаліція — 28,2%;
  • Третій шлях — 11,7%;
  • Конфедерація — 6,8%
  • Лівиця — 5,3%.

Результати виборів до Сенату Польщі

Явка виборців по всій країні склала 74,1%. Загальна кількість тих, хто проголосував, — 20,6 млн громадян Польщі.

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Калінін Артемій
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