Дуда принял присягу "временного правительства" Моравецкого

Анджей Дуда привел к присяге новое правительство Моравецкого. По мнению большинства депутатов Сейма, оно будет работать не более двух недель

Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий (Фото - EPA)

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Матеушем Моравецким. По мнению большинства депутатов Сейма, оно будет работать не более двух недель, пишет Politico.

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27 ноября Дуда принял присягу нового состава правительства Моравецкого, которому ранее предложил сформировать новій кабинет, несмотря на то, что партия Право и Справедливость (ПиС) не смогла создать парламентскую коалицию и не располагает поддержкой большинства в Сейме.

"Мы следуем конституционному обычаю и назначаем правительство, которое представляет партию, победившую на парламентских выборах", — заявил Дуда.

В правительство вошли некоторые министры из прежнего состава, в частности, министр обороны Мариуш Блащак. При этом в кабинет не включен бывший министр юстиции и главный прокурор Збигнев Зебро, деятельность которого привела к усилению претензий к Польше со стороны Евросоюза, где считают, что Польша отступает от принципа верховенства закона.

Впервые в истории Польши большинство министров приведенного к присяге кабинета – женщины.

Моравецкий ранее заявлял, что намерен сформировать "внепартийное" коалиционное правительство, в том числе с участием правой партии Конфедерация. Однако представители Конфедерации заявили Politico, что "у коалиционного правительства нет шансов".

На церемонии присяги правительства отсутствовали спикеры обеих палат парламента Польши.

По закону, у правительства Моравецкого есть две недели, чтобы представить Сейму свою программу и получить вотум доверия. Так как у Моравецкого нет поддержки большинства, с высокой вероятностью, Сейм проголосует против и отправит правительство в отставку. В этом случае депутаты смогут выдвинуть нового кандидата на пост премьер-министра. Скорее всего, кандидатом станет лидер оппозиции и бывший премьер Дональд Туск.

Лешек Миллер, который занимал пост премьер-министра Польши в 2001-2004 годах, а сейчас является депутатом Европарламента, сказал, что времени у кабинета Моравецкого "меньше, чем жизнь домашней мухи", пишет Politico.

Маршал (спикер) Сейма Шимон Головня заявлял, что правительство Польши, которое будет пользоваться поддержкой большинства депутатов Сейма, будет сформировано не позже 15 декабря.

15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.

16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".

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