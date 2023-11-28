Дуда прийняв присягу "тимчасового уряду" Моравецького

Анджей Дуда привів до присяги новий уряд Моравецького. На думку більшості депутатів Сейму, він працюватиме не більше двох тижнів

Президент Польщі Анджей Дуда привів до присяги новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Матеушем Моравецким. На думку більшості депутатів Сейму, уряд працюватиме не більше двох тижнів, пише Politico.

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27 листопада Дуда прийняв присягу нового складу уряду Моравецького, якому раніше запропонував сформувати новий кабінет попри те, що партія Право і Справедливість (ПіС) не змогла створити парламентську коаліцію і не має підтримки більшості в Сеймі.

"Ми слідуємо конституційному звичаю і призначаємо уряд, який представляє партію, яка перемогла на парламентських виборах", – заявив Дуда.

До уряду увійшли деякі міністри з колишнього складу, зокрема, міністр оборони Маріуш Блащак. Водночас до кабінету не включено колишнього міністра юстиції та головного прокурора Збігнева Зебро, діяльність якого призвела до посилення претензій до Польщі з боку Євросоюзу, де вважають, що Польща відступає від принципу верховенства закону.

Вперше в історії Польщі більшість міністрів приведеного до присяги кабінету – жінки.

Моравецький раніше заявляв, що має намір сформувати "позапартійний" коаліційний уряд, зокрема, за участю правої партії Конфедерація. Проте представники Конфедерації заявили Politico, що "коаліційний уряд не має шансів".

На церемонії присяги уряду були відсутні спікери обох палат парламенту Польщі.

За законом, уряд Моравецького має два тижні, щоб представити Сейму свою програму й отримати вотум довіри. Оскільки Моравецький не має підтримки більшості, з високою ймовірністю, Сейм проголосує проти і відправить уряд у відставку. У цьому разі депутати зможуть висунути нового кандидата на посаду прем’єр-міністра. Найімовірніше, кандидатом стане лідер опозиції та колишній прем'єр Дональд Туск.

Лешек Міллер, який обіймав посаду прем'єр-міністра Польщі у 2001-2004 роках, а зараз є депутатом Європарламенту, сказав, що часу у нового кабінету Моравецького "менше, ніж термін життя домашньої мухи", пише Politico.

Маршал (спікер) Сейму Шимон Головня заявляв, що уряд Польщі, який користуватиметься підтримкою більшості депутатів Сейму, буде сформовано не пізніше 15 грудня.

15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися чергові вибори в обидві палати парламенту – Сейм та Сенат.

16 жовтня президент Польщі Анджей Дуда заявив про "фантастичну явку" на виборах і додав, що "були люди, які годинами чекали, щоб проголосувати".

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