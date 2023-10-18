Вибори у Польщі. Скільки місць у Сеймі отримали партії – остаточні результати

Національна виборча комісія Польщі підбила офіційні підсумки виборів до Сейму, які відбулися 15 жовтня. Про це повідомляє PAP.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Після закінчення підрахунку голосів виборців Національний виборчком повідомив, що згідно з результатами виборів представництво політичних партій у Сеймі (нижній палаті парламенту Польщі) 10 скликання буде таким:

- Право та Справедливість – 194 мандати,

– Громадянська коаліція – 157 мандатів,

– Третій шлях – 65 мандатів,

– Лівиця – 26 мандатів,

– Конфедерація – 18 мандатів.

Польський Сейм складається із 460 депутатів.

Підсумкова явка виборців у всій країні під час виборів до Сейму склала 74,38%.

15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися чергові вибори в обидві палати парламенту – Сейму та Сенату.

16 жовтня президент Польщі Анджей Дуда заявив про "фантастичну явку" на виборах і додав, що "були люди, які годинами чекали, щоб проголосувати".

Читайте також: Вибори у Польщі. "Переможці програли": швидше за все уряд очолить Туск – BBC

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.