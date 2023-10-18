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Вибори у Польщі. Скільки місць у Сеймі отримали партії – остаточні результати

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 11:50
Вибори у Польщі. Скільки місць у Сеймі отримали партії – остаточні результати - Фото
Зал засідань Сейму Польщі (Фото - Wikipedia)

Національна виборча комісія Польщі підбила офіційні підсумки виборів до Сейму, які відбулися 15 жовтня. Про це повідомляє PAP.

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Після закінчення підрахунку голосів виборців Національний виборчком повідомив, що згідно з результатами виборів представництво політичних партій у Сеймі (нижній палаті парламенту Польщі) 10 скликання буде таким:

- Право та Справедливість – 194 мандати,
– Громадянська коаліція – 157 мандатів,
– Третій шлях – 65 мандатів,
– Лівиця – 26 мандатів,
– Конфедерація – 18 мандатів.

Польський Сейм складається із 460 депутатів.

Підсумкова явка виборців у всій країні під час виборів до Сейму склала 74,38%.

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Сергій Бережний
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