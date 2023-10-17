Вибори у Польщі. Підрахували 100% бюлетенів – прогноз розподілу мандатів за партіями

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У Польщі підрахували 100% бюлетенів на парламентських виборах, повідомляє PolsatNews. Партія Право і справедливість набрала найбільше голосів, проте опозиційна коаліція, найімовірніше, отримає більше мандатів.

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Як пише видання, після підрахунку усіх бюлетенів ПіС перемагає на парламентських виборах із результатом 35,38%, проте не отримує більшості у Сеймі.

Друге місце посіла Громадянська коаліція, за яку проголосували 30,70%.

Блок Третій шлях отримав 14,40% голосів.

Блок Левиця посів четверте місце – 8,61% голосів.

Партія Конфедерація також проходить до Сейму з 7,16% голосів.

За прогнозами Gazeta Wyborcza, у новому складі Сейму ПіС отримає 194 мандати (на 41 менше у порівнянні з нинішнім представництвом), Громадянська коаліція на чолі – 157 мандатів (+23), Третій шлях – 65 мандатів, Левиця – 26 мандатів (-23), Конфедерація – 18 мандатів (+7).

Явка виборців у всій країні склала 74,1%. Загальна кількість тих, хто проголосував — 20,6 млн громадян Польщі.

ОНОВЛЕНО: Дані щодо розподілу голосів на 11:00.

15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися чергові вибори в обидві палати парламенту – Сейму та Сенату.

16 жовтня президент Польщі Анджей Дуда заявив про "фантастичну явку" на виборах і додав, що "були люди, які годинами чекали, щоб проголосувати".

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