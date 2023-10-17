Выборы в Польше. Подсчитали 99,96% бюллетеней – прогноз распределения мандатов по партиям

В Польше подсчитали 99,96% бюллетеней на парламентских выборах, сообщает PolsatNews. Партия Право и справедливость набрала наибольшее число голосов, однако оппозиционная коалиция, скорее всего, получит больше мандатов.

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Как пишет издание, после подсчета 99,96% бюллетеней ПиС побеждает на парламентских выборах с результатом 35,38%, однако не получает большинства в Сейме.

Второе место заняла Гражданская коалиция, за которую проголосовали 30,69%.

Блок Третий путь получил 14,40% голосов.

Блок Левица занял четвертое место – 8,61% голосов.

Партия Конфедерация также проходит в Сейм с 7,16% голосов.

По прогнозам Gazeta Wyborcza, в новом составе Сейма ПиС получит 194 мандата (на 41 меньше по сравнению с нынешним представительством), Гражданская коалиция во главе – 157 мандатов (+23), Третий путь – 65 мандатов, Левица – 26 мандатов (-23), Конфедерация – 18 мандатов (+7).

Явка избирателей по всей стране составила 74,1%. Общее количество проголосовавших — 20,6 млн граждан Польши.

15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.

16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".

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