UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Выборы в Польше. Подсчитали 99,96% бюллетеней – прогноз распределения мандатов по партиям

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 10:21
Выборы в Польше. Подсчитали 99,96% бюллетеней – прогноз распределения мандатов по партиям - Фото
Лидеры ПиС в предвыборном штабе (Фото - EPA)

В Польше подсчитали 99,96% бюллетеней на парламентских выборах, сообщает PolsatNews. Партия Право и справедливость набрала наибольшее число голосов, однако оппозиционная коалиция, скорее всего, получит больше мандатов.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как пишет издание, после подсчета 99,96% бюллетеней ПиС побеждает на парламентских выборах с результатом 35,38%, однако не получает большинства в Сейме.

Второе место заняла Гражданская коалиция, за которую проголосовали 30,69%.

Блок Третий путь получил 14,40% голосов.

Блок Левица занял четвертое место – 8,61% голосов.

Партия Конфедерация также проходит в Сейм с 7,16% голосов. 

По прогнозам Gazeta Wyborcza, в новом составе Сейма ПиС получит 194 мандата (на 41 меньше по сравнению с нынешним представительством), Гражданская коалиция во главе – 157 мандатов (+23), Третий путь – 65 мандатов, Левица – 26 мандатов (-23), Конфедерация – 18 мандатов (+7).

Явка избирателей по всей стране составила 74,1%. Общее количество проголосовавших — 20,6 млн граждан Польши.

Читайте также: Выборы в Польше. "Победители проиграли": скорее всего, правительство возглавит Туск – BBC

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
польшавыборысейм польши
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 