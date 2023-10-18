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Выборы в Польше. Сколько мест в Сейме получили партии – окончательные результаты

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 11:50
Выборы в Польше. Сколько мест в Сейме получили партии – окончательные результаты - Фото
Зал заседаний Сейма Польши (Фото - Wikipedia)

Национальная избирательная комиссия Польши подвела официальные итоги выборов в Сейм, которые состоялись 15 октября. Об этом сообщает PAP.  

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После окончания подсчета голосов избирателей Национальный избирком сообщил, что согласно результатам выборов представительство политических партий в Сейме (нижней палате парламента Польши) 10 созыва будет следующим:

- Право и Справедливость – 194 мандата,
- Гражданская коалиция – 157 мандатов,
- Третий путь – 65 мандатов,
- Левица – 26 мандатов,
- Конфедерация – 18 мандатов.

Польский Сейм состоит из 460 депутатов.

Итоговая явка избирателей по всей стране на выборах в Сейм составила 74,38%. 

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Сергей Бережной
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