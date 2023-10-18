Выборы в Польше. Сколько мест в Сейме получили партии – окончательные результаты

Национальная избирательная комиссия Польши подвела официальные итоги выборов в Сейм, которые состоялись 15 октября. Об этом сообщает PAP.

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После окончания подсчета голосов избирателей Национальный избирком сообщил, что согласно результатам выборов представительство политических партий в Сейме (нижней палате парламента Польши) 10 созыва будет следующим:

- Право и Справедливость – 194 мандата,

- Гражданская коалиция – 157 мандатов,

- Третий путь – 65 мандатов,

- Левица – 26 мандатов,

- Конфедерация – 18 мандатов.

Польский Сейм состоит из 460 депутатов.

Итоговая явка избирателей по всей стране на выборах в Сейм составила 74,38%.

15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.

16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".

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