Выборы в Польше. Сколько мест в Сейме получили партии – окончательные результаты
18.10.2023, 11:50
Зал заседаний Сейма Польши (Фото - Wikipedia)
Национальная избирательная комиссия Польши подвела официальные итоги выборов в Сейм, которые состоялись 15 октября. Об этом сообщает PAP.
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После окончания подсчета голосов избирателей Национальный избирком сообщил, что согласно результатам выборов представительство политических партий в Сейме (нижней палате парламента Польши) 10 созыва будет следующим:
- Право и Справедливость – 194 мандата,
- Гражданская коалиция – 157 мандатов,
- Третий путь – 65 мандатов,
- Левица – 26 мандатов,
- Конфедерация – 18 мандатов.
Польский Сейм состоит из 460 депутатов.
Итоговая явка избирателей по всей стране на выборах в Сейм составила 74,38%.
- 15 октября 2023 года в Польше состоялись очередные выборы в обе палаты парламента — Сейма и Сената.
- 16 октября президент Польши Анджей Дуда заявил о "фантастической явке" на выборах и добавил, что "были люди, которые часами ждали, чтобы проголосовать".
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