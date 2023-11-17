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Новий уряд Польщі розпочне роботу не пізніше 15 грудня – маршал Сейму

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 20:46
Новий уряд Польщі розпочне роботу не пізніше 15 грудня – маршал Сейму - Фото
Анджей Дуда та Шимон Головня (Фото - EPA)

Новий уряд Польщі, який користуватиметься підтримкою більшості депутатів Сейму, буде сформовано не пізніше 15 грудня. Про це після консультацій із президентом країни Анджеєм Дудою повідомив журналістів маршал (спікер) Сейму Шимон Головня, пише PAP.

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Головня сказав, що якщо всіх передбачених законом термінів буде дотримано, то новий уряд країни почне працювати не пізніше 15 грудня.

Водночас він зазначив, що 15 грудня – кінцевий  термін і що цілком реально створити уряд, який користуватиметься підтримкою більшості депутатів Сейму, вже до 11-12 грудня.

Головня скептично прокоментував заяву виконувача обов'язків прем'єра Матеуша Моравецького про його намір створити "безпартійний уряд" більшості та закликав ставитися до його заяви як до "планів мохів та папоротей".

Хоча президент Дуда запропонував Сейму Моравецького на посаду прем'єр-міністра, більшість депутатів не підтримують цю кандидатуру, і вкрай малоймовірно, що Моравецькому вдасться зібрати парламентську коаліцію для затвердження його як глави уряду, вважає спікер.

Головня підкреслив: він отримав від Дуди гарантії, що президент не чинитиме формальних чи процедурних перешкод для утвердження нового прем'єра, якого обере Сейм, у тому випадку, якщо кандидатура Моравецького не буде підтримана.

Згідно з Конституцією Польщі, у тому випадку, якщо запропонована президентом кандидатура прем'єр-міністра не знаходить підтримки у більшості депутатів Сейму, то ініціатива формування уряду переходить безпосередньо до Сейму. Кандидата на посаду прем'єра пропонує група із не менш ніж 46 депутатів. Сейм обирає нового прем'єра абсолютною більшістю за наявності в залі не менше як половини встановленої законом кількості депутатів.

Кандидатом у прем'єр-міністри від партій "Громадянська платформа", "Третій шлях" та "Лівиця", які мають намір створити в Сеймі коаліцію більшості, є Дональд Туск.

Партія Дуди та Моравецького "Право і справедливість" (ПіС), яка отримала на виборах відносну більшість у 35,4%, більше не має більшості в Сеймі.

Читайте також: Вибори у Польщі. "Переможці програли": найімовірніше, уряд очолить Туск – BBC

Сергій Бережний
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