Новий Сейм Польщі: на порядку денному першого засідання виступ Дуди та відставка уряду

13 листопада вперше збереться Сейм Польщі 10 скликання, обраний 15 жовтня. На порядку денному першого урочистого засідання – виступ президента Анджея Дуди, присяга депутатів та відставка уряду Матеуша Моравецького, пише PAP.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Першу сесію нового складу парламенту розпочне маршал-старійшина, якого призначає своїм рішенням президент країни.

Окрім президента Анджея Дуди, в урочистому засіданні візьмуть участь попередні президенти, спікери Сейму та прем'єри Польщі, воєначальники, закордонні дипломати та глави церков.

Планується, що Дуда виголосить промову, в якій наголосить на найважливіших питаннях, що стоять перед країною.

Після нього виступить маршал-старійшина і відбудеться приведення депутатів до присяги.

Першим рішенням депутатів після цього буде обрання нового спікера (маршала) Сейму, який одразу після підбиття підсумків процедури змінить маршала-старійшину у кріслі керівника парламенту.

На вимогу Конституції Польщі та регламенту Сейму, на першому засіданні нового скликання парламенту колишній уряд та прем'єр-міністр подають у відставку.

Ім'я нового прем'єра та склад його уряду президент Польщі зобов'язаний подати на розгляд Сейму протягом 14 днів після першого засідання, тобто до 27 листопада. Дуда вже публічно повідомив, що має намір доручити формування уряду колишньому прем'єру Моравецькому.

Раніше повідомлялося, що ця пропозиція може бути відкинута Сеймом, оскільки Партія Дуди і Моравецького Право і Справедливість (ПіС) більше не має більшості в Сеймі.

15 жовтня 2023 року в Польщі відбулися чергові вибори в обидві палати парламенту – Сейму та Сенату.

16 жовтня президент Польщі Анджей Дуда заявив про "фантастичну явку" на виборах і додав, що "були люди, які годинами чекали, щоб проголосувати".

Читайте також: Вибори у Польщі. "Переможці програли": швидше за все уряд очолить Туск – BBC

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.