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Новый Сейм Польши: в повестке первого заседания выступление Дуды и отставка правительства

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2023, 21:44
Новый Сейм Польши: в повестке первого заседания выступление Дуды и отставка правительства - Фото
Зал заседаний Сейма Польши (Фото - Wikipedia)

13 ноября впервые соберется Сейм Польши 10 созыва, избранный 15 октября. В повестке дня первого торжественного заседания – выступление президента Анджея Дуды, присяга депутатов и отставка правительства Матеуша Моравецкого, пишет PAP

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Первую сессию нового состава парламента откроет маршал-старейшина, которого назначает своим решением президент страны. 

Помимо президента Анджея Дуды, в торжественном заседании примут участие предыдущие президенты, спикеры Сейма и премьеры Польши, военачальники, зарубежные дипломаты и главы церквей. 

Планируется, что Дуда произнесет речь, в которой акцентирует внимание на важнейших вопросах, что стоят перед страной.

После него выступит маршал-старейшина и состояится приведение депутатов к присяге. 

Первым решением депутатов после этого будет избрание нового спикера (маршала) Сейма, который сразу после подведения итогов процедуры сменит маршала-старейшину в кресле руководителя парламента. 

По требованию Конституции Польши и регламенту Сейма, на первом заседании нового созыва парламента прежнее правительство и премьер-министр подают в отставку. 

Имя нового премьера и состав его правительства президент Польши обязан представить на рассмотрение Сейма в течение 14 дней после первого заседания, то есть, до 27 ноября. Дуда уже публично сообщил, что намерен поручить формирование правительства прежнему премьеру Моравецкому. 

Ранее сообщалось, что это предложение может быть отвергнуто Сеймом, так как у партии Дуды и Моравецкого Право и Справедливость (ПиС) больше нет большинства в Сейме.

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Сергей Бережной
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